الأمير ويليام يحضر "مكيدة" لشقيقه هاري وزوجته ميغان ماركل

لا يبدو أن الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري سينتهي في وقت قريب، خاصة بعد أن كشف الأخير مهاجمة شقيقه إياه جسديا بعد خلاف ساخن دار بينهما في قصر كنسنغتون من خلال كتاب سيرته الذاتية Spare.

وأكد مصدر مقرب من العائلة الملكية لصحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن الأمير ويليام يخطط لتهميش شقيقه وزوجته أكثر وأكثر مستقبلا.

وقال المصدر، إن أمير ويلز ويليام لا يرى مستقبلا لشقيقه ضمن العائلة الملكية، كما أنه لن يسمح له ولزوجته بالعودة إلى كنف العائلة، وقد يصل فيه الأمر إلى إقالته من منصبه كدوق لساسكس.

وخلال الأيام الماضية، وُضعت العائلة الملكية البريطانية في الجبهة، بعد إعادة إشعال الخلاف بين الملك تشارلز وزوجة ابنه ميغان ماركل، التي اتهمته وكيت ميدلتون بتوجيه تعليقات عنصرية عن لون بشرة ابنها الأمير آرتشي قبيل ولادته.

وعلى الرغم من الضجة التي أثيرت في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن أفراد العائلة المالكة تجاهلوا الأخبار تماما، وأقاموا حفلا استقبلوا فيه أكثر من 500 عضو من السلك الدبلوماسي في قصر باكنغهام.

وأظهر أعضاء القصر وحدتهم خلال الحفل بصورة رسمية نُشرت مساء أمس، حيث بدوا جميعا بملامح سعيدة، فيما لمعت كيت بفستان وردي وتاج مرصع بالألماس ورثته عن حماتها الراحلة الأميرة ديانا.