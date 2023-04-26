ياسر العظمة يوجه رسالة مؤثرة إلى "روح محمد قنوع"

وجَّه الفنان السوري ياسر العظمة رسالة وداعية مؤثرة إلى مواطنه الفنان محمد قنوع، والذي رحل بشكل مفاجئ ثاني أيام عيد الفطر عن 49 عامًا.

وخصص العظمة حلقة من برنامج "أسرة مرايا" عن الفنان محمد قنوع، على غرار حلقات برنامجه الذي أطلقه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ورثى ياسر العظمة، محمد قنوع، بصور خاصة تجمعه به في بداياته الفنية، داعيًا له بالرحمة.

وعدد مناقب الفنان الراحل، مبينًا أنه كان مثالًا نادرًا للوفاء، ولطيف المعشر، يبتسم دائمًا، ويحبّ خدمة الجميع من حوله، ويبتعد عن المشكلات وعن ذمّ أي شخص، وامتاز حضوره الفني بخفة الظل واللطف.

وتطرَّق إلى تجربتهما المشتركة في سلسلة "مرايا"، لافتًا إلى أنهما أمضيا معًا وقتًا طويلًا في العمل، ولم يلق من قنوع إلا كل خير في تلك الفترة، مبينًا أن قنوع تسلم لاحقًا إدارة الإنتاج لسلسلة "مرايا" وكان حريصًا على اقتراح أسماء فنية للتعاون معهم في السلسلة، وكانت زيارته للعظمة متكررة حتى اعتبره الأخير ابنًا له.

وأوضح العظمة أن السبب في شعبية الفنان الراحل محمد قنوع تعود إلى حسن أخلاقه، وسيرته، واحترامه لزملاء المهنة، كما إنه لم يكن متعجلًا الشهرة، بل كان صبورًا ويحب أن يتعلم باستمرار، ويرضي والديه ويحب عائلته التي يعتبرها أساسًا في كل شيء.

وقال الفنان ياسر العظمة إن إيمان قنوع كان قويًّا ولم يكن يشكو أو يتذمر، وكان رجلًا متصالحًا مع الحياة، معتبرًا أن هذا رفع مِن قدره في عينيه، منوهًا كذلك إلى أنه كان نقيًّا وواضحًا، ولا يوجد لديه أي عُقَد، وطبائعه تدلل على أنه إنسان راقٍ.

واختتم الفنان العظمة رسالته، بكلمات مؤثرة، جاء فيها: "نم هادئًا مطمئنًّا في مثواك يا حبيبي يا محمد".

وفارق الفنان السوري محمد قنوع الحياة، إثر احتشاء في عضلة القلب، وفق ما تم تداوله.