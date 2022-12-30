رغم معاناتها.. وفاء مكي مترددة في المشاركة بمسلسل "صيد المغارب"

وأكدت الفنانة المصرية، أنه من الوارد أن تعتذر عن المشاركة في المسلسل حال عدم اقتناعها بشخصيتها فيه، مشددة على أنها "رغم ظروفها الصعبة إلا أنها لن تقبل بتقديم أدوار لا تتوافق معها"، وفق تعبيرها.

ورفضت مكي، الحديث حاليًا عن المقابل المادي الذي ستتحصل عليه بعد إعلان مشاركتها المبدئية في مسلسل "صيد المغارب".

وكانت وفاء مكي، قد أثارت الجدل خلال الأيام الأخيرة، بعد حديثها عن ضيق معيشتها ومعاناتها من البطالة وعدم الاستعانة بها في أعمال فنية منذ فترة طويلة.