رغم معاناتها.. وفاء مكي مترددة في المشاركة بمسلسل "صيد المغارب"
قالت الفنانة المصرية وفاء مكي، إن عودتها للمشاركة في الأعمال الفنية مرهونة بالشخصية التي ستجسدها في مسلسل "صيد المغارب" الذي تعاقدت، يوم الخميس، على أداء دور فيه.
وأوضحت "مكي" في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "المسلسل لا يزال في مرحلة الكتابة ولم يتم سوى كتابة 3 حلقات فقط"، مشيرة إلى أن "معالم الشخصية التي ستجسدها في المسلسل لم تتضح لها بعد".
وأكدت الفنانة المصرية، أنه من الوارد أن تعتذر عن المشاركة في المسلسل حال عدم اقتناعها بشخصيتها فيه، مشددة على أنها "رغم ظروفها الصعبة إلا أنها لن تقبل بتقديم أدوار لا تتوافق معها"، وفق تعبيرها.
ورفضت مكي، الحديث حاليًا عن المقابل المادي الذي ستتحصل عليه بعد إعلان مشاركتها المبدئية في مسلسل "صيد المغارب".
وكانت وفاء مكي، قد أثارت الجدل خلال الأيام الأخيرة، بعد حديثها عن ضيق معيشتها ومعاناتها من البطالة وعدم الاستعانة بها في أعمال فنية منذ فترة طويلة.
وقالت مكي في تصريح سابق لـ"إرم نيوز": "أعاني من ظروف قاسية منذ أعوام، ولا أجد ما أنفق به على ابني، ووالدتي مريضة بالسرطان"، مشيرة إلى أنها "تواصلت مع نقابة الممثلين التي عجزت عن حلها مشكلتها".
وأضافت: "أتسول من أجل جمع 5 جنيهات لشراء كيس خبز لإطعام ابني، وأحيانًا أظل جائعة لأيام لأنني لا أملك ثمن الطعام، ولا أملك ثمن علاج والدتي، واقترضت من الجميع حتى زادت ديوني، وفكرت في الانتحار أكثر من مرة بسبب ظروفي"، بحسب قولها.
يذكر أن آخر أعمال وفاء مكي، كانت قبل 7 أعوام، عندما شاركت في دور بمسلسل "الكابوس" الذي عرض، العام 2015، من بطولة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق.