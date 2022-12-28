وفاء مكي: أتسول كيس خبز لإطعام ابني وفكرت بالانتحار

استغاثت الفنانة المصرية وفاء مكي بنقابة المهن التمثيلية وبالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسبب ضيق معيشتها ومعاناتها من البطالة وعدم الاستعانة بها في أعمال فنية منذ فترة طويلة، على حد قولها.

وقالت مكي في تصريح لـ"إرم نيوز": "أعاني من الظروف القاسية منذ سنوات، ولا أجد ما أنفق به على ابني ووالدتي مريضة بالسرطان، وتواصلت مع نقيب الممثلين وطلبت منه أن يوفر لي عمل، فقال لي الأمر ليس بيدي، فهو عرض وطلب، وبعدها حاولت التواصل معه لكنه لم يعد يرد علي".