توم كروز يهنئ الملك تشارلز بطريقته الخاصة
فاجأ الممثل العالمي توم كروز الحاضرين بحفل موسيقي في قلعة "وندسور"، احتفالا بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، بمقطع فيديو ظهر فيه محلقا بطائرة موجها رسالة إلى الملك.
وهنأ كروز الملك تشارلز بالتتويج، وقال في الفيديو ممازحاً: "من طيار إلى طيار، جلالة الملك، يمكنك أن تكون طياراً ضمن سربي في أي وقت".
وسبق لكروز حضور مناسبات ملكية أخرى، مثل الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في مايو العام الماضي، قبل وفاتها بأشهر.
وكان قد شكر الملك تشارلز مغنيين شاركا في حفل التتويج الذي أُقيم على شرفه بقلعة وندسور على "الهدية الرائعة"، مع انتهاء عطلة نهاية أسبوع طويلة ممتلئة بالاحتفالات، اليوم الإثنين.
ووسط الأبهة والزينة، تُوِج الملك تشارلز وزوجته كاميلا في كنيسة وستمنستر بلندن، يوم السبت، في أكبر فعالية احتفالية في بريطانيا منذ 70 عاما.
وبلغت الاحتفالات أوجها، الأحد، في "حفل التتويج" الذي شارك فيه مغنون بينهم ليونيل ريتشي وكيتي بيري أمام أفراد العائلة المالكة وجمهور بلغ 20 ألفا في قلعة "وندسور" غربي لندن.
وفي فقرة كوميدية مفاجئة بعد الحفل، قاطع تشارلز وكاميلا المغنيين ريتشي وبيري وهما ينقلان تجربتهما في العطلة الأسبوعية في البرنامج التلفزيوني "أمريكان أيدول"، والمغنيان عضوان بلجنة تحكيم البرنامج.
وتضمن الحفل الموسيقي سلسلة رسائل من المشاهير، وعرضت خلاله حقائق غير معروفة عن حياة الملك.
وخلال الحفل ألقى الأمير ويليام كلمة هنأ فيها والده على التتويج، متمنيا أن تكون الجدة إليزابيث راضية، حيث قال: "أعلم أنها هناك، وتراقبنا باعتزاز".