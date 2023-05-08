توم كروز يهنئ الملك تشارلز بطريقته الخاصة

وسبق لكروز حضور مناسبات ملكية أخرى، مثل الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في مايو العام الماضي، قبل وفاتها بأشهر.

وكان قد شكر الملك تشارلز مغنيين شاركا في حفل التتويج الذي أُقيم على شرفه بقلعة وندسور على "الهدية الرائعة"، مع انتهاء عطلة نهاية أسبوع طويلة ممتلئة بالاحتفالات، اليوم الإثنين.

ووسط الأبهة والزينة، تُوِج الملك تشارلز وزوجته كاميلا في كنيسة وستمنستر بلندن، يوم السبت، في أكبر فعالية احتفالية في بريطانيا منذ 70 عاما.