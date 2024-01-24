يصرف الملايين على أبنائه من عشيقاته.. أين ينفق أمير موناكو أمواله؟
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن لأمير موناكو ألبرت الثاني زلاته، لكن لا أحد يستطيع التشكيك في كرمه، حيث يتجاوز إنفاق زوجته الأميرة شارلين 1.5 مليون يورو سنويًا، فضلًا عن استفادة عشيقته السابقة وولديه اللذين أنجبهما منها بسبب "سخائه".
وبحسب الصحيفة، أفصح كلود بالميرو، الذي كان مدير ممتلكات الأمير وصاحب نفوذ بالقصر حتى إقالته العام الماضي، عن ملاحظات تخص الأمير والأسرة الحاكمة.
واتضح من بالميرو أن شقيقتي الأمير، الأميرة ستيفاني (58 عامًا) والأميرة كارولين (67 عامًا) تستعملان جواهر التاج الأميري كإكسسوارات شخصية لأزيائهما، فيما تم اتهام كارولين بطرد شقيقها من إدارة قصر العائلة في مارشيه شمال شرق فرنسا، حيث يقول بالميرو إن هناك "فوضى في المخزون"، وفقًا لما نقلته الصحيفة البريطانية.
وأُقيل بالميرو من عمله، بعد أكثر من عقدين قضاهما في القصر، وسط مزاعم بترك شؤون الأموال الملكية في "حالة كارثية".
مصاريف أبناء عشيقاته
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية التي حصلت على ملاحظات حول الأعمال الداخلية للأسرة الحاكمة من بالميرو "إن جازمين جريس جريمالدي، ابنة ألبرت من نادلة أمريكية سابقة تحصل على 86 ألف دولار كل ثلاثة أشهر، رغم أنها ليست من العائلة المالكة، بالإضافة إلى حصولها على شقة في نيويورك بقيمة 3 ملايين دولار بعد سبع سنوات من عيد ميلادها الثامن عشر".
وأشار بالميرو أيضًا إلى أن القصر كان يدفع تكاليف تأمين الاختطاف والفدية لألكسندر كوست، ابن ألبرت من المضيفة الجوية الفرنسية نيكول كوست والتي كان على علاقة بها وهو أعزب.
ونقلت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن بالميرو، أن الأمير كان لديه حساب في البنك الفرنسي BNP، تحت اسم AG "ألبرت جريمالدي"، وجريمالدي هو اسم الأسرة الحاكمة في موناكو، منوهةً إلى أن الحساب استخدم لدفع أموال لعشيقات ألبرت السابقات وأطفالهن دون علم زوجته.
وقالت "التايمز" إن الأميرة شارلين حصلت على إجمالي 7.5 مليون يورو في السنوات الثماني التي أعقبت زواجها من ألبرت العام 2011، وفقًا لبالمير، لكنه قال إنها أنفقت حوالي 15 مليون يورو خلال تلك الفترة.