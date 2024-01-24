يصرف الملايين على أبنائه من عشيقاته.. أين ينفق أمير موناكو أمواله؟

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن لأمير موناكو ألبرت الثاني زلاته، لكن لا أحد يستطيع التشكيك في كرمه، حيث يتجاوز إنفاق زوجته الأميرة شارلين 1.5 مليون يورو سنويًا، فضلًا عن استفادة عشيقته السابقة وولديه اللذين أنجبهما منها بسبب "سخائه".

وبحسب الصحيفة، أفصح كلود بالميرو، الذي كان مدير ممتلكات الأمير وصاحب نفوذ بالقصر حتى إقالته العام الماضي، عن ملاحظات تخص الأمير والأسرة الحاكمة.

واتضح من بالميرو أن شقيقتي الأمير، الأميرة ستيفاني (58 عامًا) والأميرة كارولين (67 عامًا) تستعملان جواهر التاج الأميري كإكسسوارات شخصية لأزيائهما، فيما تم اتهام كارولين بطرد شقيقها من إدارة قصر العائلة في مارشيه شمال شرق فرنسا، حيث يقول بالميرو إن هناك "فوضى في المخزون"، وفقًا لما نقلته الصحيفة البريطانية.

وأُقيل بالميرو من عمله، بعد أكثر من عقدين قضاهما في القصر، وسط مزاعم بترك شؤون الأموال الملكية في "حالة كارثية".