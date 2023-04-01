هويدا يوسف: "نوال الزغبي ليست نجمة.. ولن أسامح والدتي على إساءتها لي"
أكدت الفنانة السورية هويدا يوسف أن أغنية "ما اندم عليك" من حقها، وليست للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لافتة إلى أن الفنانة الزغبي قدمتها بعد انتشارها بسنتين، وكان لها دور في شهرة الأخيرة.
وأضافت أن نوال الزغبي حظيت بشهرة أكثر منها، نظرا لاستمرارها على الساحة الفنية، على عكسها هي، نافية وجود أي خلافات بينها وبين الفنانة اللبنانية.
ودافعت، خلال استضافتها في برنامج "سيدات" الذي يقدمه الإعلامي كرم حلوم، عن مواطنتها الفنانة أصالة بعد ظهورها في برنامج "سعودي آيدل" عقب وقوع الزلزال بيومين، مبررة أنه عملها، ومبينة أن أصالة أحيت حفلاً وتبرعت بإيراداته للعائلات المنكوبة في سوريا، ووصفتها بأنها من أفضل الفنانات اللاتي يغنين مباشرة على المسرح.
وأوضحت أنها غير مقتنعة بصوت علي الديك، وأنه لا يعني لها أي شيء، وأنها لا تعتبره فنانا ولا تراه في الساحة الفنية، كما اعتبرت أن محمد مجذوب ناجح.
وعلى الصعيد الشخصي، قالت الفنانة هويدا إنها لم توفق في زيجتيها، حيث إنها تعرضت للخيانة في كلتا الزيجتين.
كما أكدت أنها تعرضت للظلم من قبل عائلتها، وأن والدتها لم تكن ترغب بإنجابها، وأختها الكبرى تولت تربيتها، مشددة على أنها لن تسامح والدتها أبداً، واعتبرت التسامح للمرة الثالثة "غباء".