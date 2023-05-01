لُقب بـ"كريستيان ديور السوفيتي".. وفاة مصمم الأزياء الروسي سلافا زايتسيف

توفي الأحد مصمم الأزياء الروسي فياتشيسلاف (سلافا) زايتسيف الملقب بـ"كريستيان ديور السوفيتي"، عن عمر ناهز 85 عامًا، وفق ما أفادت ناطقة باسم داره للأزياء في موسكو.

وأفادت كيرا بورنينا وكالة فرانس برس بوفاة زايتسيف، مشيرة إلى أنه "عندما جمع أصدقاءه لمناسبة عيد ميلاده في مطلع آذار/ مارس، كان واضحا أنّه كان ضعيفاً جداً".

وأشادت القناة الأولى الروسية بزايتسيف الذي "طبع الموضة السوفيتية والروسية لعقود"، واصفة إياه بـ"مبتكر لم يكن يخشى التجارب الجريئة".

وعُرف المصمّم باستخدامه في فساتينه نقشة الأزهار التي تشتهر بها الشالات الروسية.

وفي العام 1963، أطلقت عليه مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الفرنسية لقب "كريستيان ديور السوفيتي".

وقدمّ زايتسيف الذي نشأ في إيفانوفو، وهي بلدة يقطنها 400 ألف نسمة وتقع إلى الشمال الشرقي من العاصمة، عروض أزياء في باريس ونيويورك وطوكيو.