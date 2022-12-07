بريانكا شوبرا: أحصل على 10% فقط من أجور الممثلين الذكور

في لقاء حديث لها مع شبكة BBC، كشفت الممثلة الهندية الشهيرة بريانكا شوبرا، أنها ولأول مرة منذ 22 عاما تحصل على أجر متساوٍ مع ممثل ذكر في مسلسل التجسس الأمريكي المنتظر Citadel.

وشاركت شوبرا في أكثر من 60 عملا ببوليوود، ومنذ نحو عقد من الزمان، دخلت هوليوود، لتصبح واحدة من الممثلين الهنود القلائل الذين تركوا بصمة في عالم صناعة الترفيه بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شوبرا: "لم أحصل على أجر متساوٍ مع الممثلين الذكور في هوليوود، وكنت أتقاضى 10% فقط من راتب الممثل الذكر".

وأضافت: "إنها فجوة أجور كبيرة.. كبيرة إلى حد كبير.. وما زالت العديد من النساء يتعاملن مع هذا الأمر حتى اليوم.. وأنا متأكدة تماما أنني سأحصل على أجر أقل من ممثل ذكر في بوليوود الآن".

وتابعت: "طالبت ممثلات جيلي الحصول على أجر متساوٍ مع أجور الرجال، لكننا لم نحصل على شيء".

وأشارت شوبرا إلى أنها كممثلة شابة في السينما الهندية، قبلت النظام الأبوي المتجذر واعتبرته "طبيعيا".

وعلقت على الأمر: "كنت اعتقد أنه من الطبيعي أن أجلس لساعات وساعات أنتظر في موقع التصوير، بينما يأتي الممثل الذكر الذي يشاركني العمل في الوقت الذي يناسبه، لنبدأ بعدها العمل".