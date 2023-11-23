اتهامات بالاعتداءات الجنسية تلاحق جيمي فوكس وأكسل روز

قدمت الأربعاء شكويان تستهدفان قائد فرقة "غانز أن روزز" أكسل روز والممثل الأمريكي جيمي فوكس وتتّهمانهما بارتكاب اعتداءات جنسية قبل سنوات في نيويورك، عشية وقف العمل بقانون أتاح مهلة سنة لضحايا الاعتداءات الجنسية رفع دعاوى في قضايا طالها مبدأ التقادم.

ويواجه الأمريكي وليام بروس روز، واسمه الفني أكسل روز، اتهامات بالاعتداء الجنسي داخل أحد فنادق نيويورك عام 1989 وجّهتها ضده عارضة الأزياء الأمريكية السابقة شيلا كينيدي، على ما أظهرت وثيقة قدمت الأربعاء في المحكمة العليا لولاية نيويورك.

وأشارت الشكوى المدنية التي كشفت عنها مجلة "رولينغ ستون" إلى أنّ روز المولود عام 1962، "اعتدى جنسيًّا وعنّف كينيدي"، وهي ممثلة اشتهرت في ثمانينيات القرن العشرين، قبل 34 عامًا.

وأتى في الشكوى أنّ "الاعتداء الجنسي" على كينيدي حصل عام 1989 داخل فندق في نيويورك، بعدما التقت بالمغنّي في ملهى ليلي.