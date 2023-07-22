في أول ظهور بعد مرضه.. جيمي فوكس: "كنت في الجحيم.. وعُدت"

خرج الممثل الأمريكي جيمي فوكس، لأول مرة، في بث مباشر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ تعرضه لأزمة صحية "غامضة" في 12 أبريل/نيسان الماضي.

ووصف صاحب الأوسكار رحلة تعافيه من أزمته الصحية، بأنها "تشبه الذهاب إلى الجحيم والعودة منه".

ومع ذلك، لم يكشف فوكس مطلقاً عن طبيعة مرضه، الذي أجبره على الغياب طوال أشهر، والبقاء في مركز إعادة تأهيل.

وبدا الممثل الأمريكي متأثرا طوال الفيديو، وقال إن الأزمة التي مرّ بها كانت "صعبة جداً"، وإنه اعتقد أنه لن يخرج منها أبدا.

وأضاف أنه لم يرغب في التواصل مع أحد طوال الفترة الماضية، لأنه لم يشأ أن يراه أحد بالطريقة التي كان عليها.