أصالة عن منتقديها في مصر: "ناس قلال بس دمهم تقيل"

اعتبرت الفنانة السورية أصالة نصري، الانتقادات التي طالتها طوال الأيام الماضية، وانطلاق حملة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تطالب بإلغاء حفلها في القاهرة، "تصرفات اعتادت عليها".

ووصفت أصالة منتقديها أنهم فئة قليلة لكن "دمهم تقيل"، وفق تعبيرها، مؤكدة أن مثل هذه الانتقادات تجلب لها المزيد من الحب والتعاطف.

وجاء تعليق الفنانة السورية في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، تفاعلا مع دفاع الفنان رامي صبري عنها، حيث وجهت كلامها إليه: "راموتي أخي وصديقي الحبيب.. على مبدأ ربّ ضارّة نافعة اللي صار من تصرفات للأسف أنا اعتدت عليها من بداياتي لليوم من ناس قلال بس دمهم تقيل إنّما دائماً بترجع عليّي محبّه بتغمرني وحنيّه بتبكيني.. محبّتك غاليه ياغالي على قلبي".