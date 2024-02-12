ممثل أمريكي شهير يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة (فيديو)

وأضاف بطل فيلم مارفل قائلا "نحن الفنانون ندعو إلى إحلال وقف دائم لإطلاق النار، لأنه بات من الواضح أن القصف لن يجدي نفعاً لأحد".

وتابع "أين الخطأ في إعطاء فرصة جديدة للسلام؟ هناك مليون لاجئ على حدود رفح يواجهون موجة جديدة من القصف، و400 ألف شخص يموتون جوعا، ولا يمكن لأي مساعدات إنسانية أن تدخل إلى هناك".

وعن أحداث 7 أكتوبر، قال النجم الأمريكي عبر حسابه في اكس آنذاك "ليس لدي إجابات واضحة، لكنني أشعر أنه من الضروري للغاية التركيز على وجودنا الإنساني المشترك وواقعنا.. نأمل أن تعمل قدسية إنسانيتنا المشتركة على شفاء جروح الانقسام التي لا يمكن تصورها".