مبلغ "خيالي" مقابل منشور دعائي واحد في صفحة كيم كارداشيان

في عالم يحكمه المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، تبرز نساء عائلة كارداشيان ضمن أكثر الشخصيات العامة تحقيقا للربح.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "هوبر اتش كيو" Hooper HQ عن المبالغ الهائلة التي تكسبها نساء عائلة كارداشيان مقابل كل منشور لهن في صفحاتهن الشخصية بالمنصات الاجتماعية مثل تيك توك وإنستغرام.

ومع استمرار الأرقام في إعادة تعريف مفهوم الشهرة والتأثير، تقف عائلة كارداشيان بمثابة شهادة على القوة الاقتصادية التي يتمتع بها أولئك الذين يمتلكون عددا هائلا من المتابعين على السوشال ميديا، حيث يصبح كل منشور مسعى مربحًا؛ مما يحول عملية مشاركة المحتوى البسيط إلى أرباح بملايين الدولارات.

وسلطت الدراسة الضوء على الشقيقة كايلي جينر، الأصغر في عائلة كارداشيان وجينر وثاني أكثر الأشخاص شهرة على إنستغرام مع 400 مليون متابع، حيث تبين أنها تحصل على مبلغ 2,386,000 مليون دولار عن كل منشور تشاركه في صفحتها.

وهي ليست بعيدة عن شقيقتها كيم كارداشيان، التي تحصل مقابل المنشور الواحد على مبلغ يصل إلى 2,176,000 مليون دولار.

وتليهما شقيقتهما كلوي كارداشيان التي تحصل على مبلغ 1,866,000 مليون دولار لكل منشور تبثه في صفحتها.