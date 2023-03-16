منها مسلسل "عملة نادرة".. قضايا المرأة تسيطر على دراما رمضان 2023

ونستعرض أبرز المسلسلات العربية التي تناقش قضايا المرأة في موسم دراما رمضان 2023 على النحو الآتي:

عملة نادرة

في مسلسل "عملة نادرة" الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، يسلط صناع العمل من خلاله، الضوء على الصراعات التي تتعرض لها المرأة المصرية في صعيد مصر.

وتخوض بطلة العمل التي تجسدها نيللي كريم في أول تجربة لها مع اللهجة الصعيدية، صراعًا قويًّا مع عائلة زوجها بعد وفاته، بعدما ترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، لتخوض الصراع من أجل الحصول على حقوقها.

"قرة عينك"

وتجسد سيدة الدراما الخليجية حياة الفهد في مسلسل "قرة عينك"، قصة سيدة يتم حبسها ظلمًا، وتظهر براءتها بعد 30 عامًا، وعندما تخرج من السجن يتم تعويضها بمبلغ مالي كبير.

وبعد خروج "كلثم" من السجن التي تجسدها الفهد، تواجه صراعًا آخر، بعدما تتفاجأ بالتفاف الكثير حوْلها ممن لم يقوموا بزيارتها ولو مرة واحدة خلال سجنها، بل كانوا يتنكرون لها ويعتبرونها مجرمة، لتتوالى الأحداث التي تناقش قضية تلك السيدة لكن في إطار تشويقي اجتماعي درامي كوميدي.

"ستهم"

أما المسلسل المصري "ستهم" بطولة الفنانة المصرية روجينا فيتناول قضايا المرأة، إذ تستوحى أحداثه من قصص حقيقية لسيدات مصريات، حيث يستلهم أحداثه من سيرة 4 سيدات مكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة في مصر.