منها مسلسل "عملة نادرة".. قضايا المرأة تسيطر على دراما رمضان 2023
شغلت الأعمال الدرامية التي تهتم وتناقش قضايا المرأة العربية، مساحة كبيرة من المسلسلات المقرر عرضها في موسم رمضان 2023.
وكان للدراما المصرية نصيب الأسد، إذ يتنافس أكثر من 5 مسلسلات على إبراز قضايا المرأة بقوالب درامية مختلفة، منها ما يتناول الصراعات التي تتعرض لها المرأة مع أهل الزوج بعد وفاته في صعيد مصر، وأخرى تتناول العنف ضد المرأة الذي يهدم العلاقة الزوجية، إضافة إلى الأعمال التي تسلط الضوء على كفاح المرأة.
ولم تكن الدراما المصرية وحدها التي تتناول قضايا المرأة في رمضان، فكانت لنظيرتها الخليجية نصيب من خلال أكثر من عمل أبرزها للمسلسل الكويتي "مجاريح" الذي يتناول القضايا الأسرية منها العنف ضد المرأة، وكذلك مسلسل "قرة عينك" الذي يتناول قصة سيدة يتم سجنها ظلمًا، وتظهر براءتها بعد 30 عامًا.
ونستعرض أبرز المسلسلات العربية التي تناقش قضايا المرأة في موسم دراما رمضان 2023 على النحو الآتي:
عملة نادرة
في مسلسل "عملة نادرة" الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، يسلط صناع العمل من خلاله، الضوء على الصراعات التي تتعرض لها المرأة المصرية في صعيد مصر.
وتخوض بطلة العمل التي تجسدها نيللي كريم في أول تجربة لها مع اللهجة الصعيدية، صراعًا قويًّا مع عائلة زوجها بعد وفاته، بعدما ترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، لتخوض الصراع من أجل الحصول على حقوقها.
"قرة عينك"
وتجسد سيدة الدراما الخليجية حياة الفهد في مسلسل "قرة عينك"، قصة سيدة يتم حبسها ظلمًا، وتظهر براءتها بعد 30 عامًا، وعندما تخرج من السجن يتم تعويضها بمبلغ مالي كبير.
وبعد خروج "كلثم" من السجن التي تجسدها الفهد، تواجه صراعًا آخر، بعدما تتفاجأ بالتفاف الكثير حوْلها ممن لم يقوموا بزيارتها ولو مرة واحدة خلال سجنها، بل كانوا يتنكرون لها ويعتبرونها مجرمة، لتتوالى الأحداث التي تناقش قضية تلك السيدة لكن في إطار تشويقي اجتماعي درامي كوميدي.
"ستهم"
أما المسلسل المصري "ستهم" بطولة الفنانة المصرية روجينا فيتناول قضايا المرأة، إذ تستوحى أحداثه من قصص حقيقية لسيدات مصريات، حيث يستلهم أحداثه من سيرة 4 سيدات مكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة في مصر.
والسيدات اللاتي تناقش قصص كفاحهن في المسلسل هن الأسطى أم فارس، التي تعمل كهربائية، تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب، فضلا عن قصة المعلمة عفاف، التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق، وسط كبار التجار في صعيد مصر.
أما السيدة الرابعة التي تناقش قصتها في مسلسل روجينا، فهي "بهية" من محافظة بني سويف المصرية، التي حظيت قصتها بإشادات واسعة في مصر، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث، كما إنها باعت كليتها مقابل 25 ألف جنيه، لسداد ديونها.
"تحت الوصاية"
ويناقش مسلسل "تحت الوصاية" بطولة الفنانة المصرية منى زكي قانون الوصاية في مصر بعد وفاة الأب أو الزوج، حيث تجسد بطلة العمل دور سيدة تواجه العديد من الصعوبات بعد وفاة زوجها لتقوم هي بإعالة ابنها الذي يبلغ من العمر 9 سنوات وابنتها الرضيعة، وتتعرض للعديد من الصعوبات والأزمات مع عائلة زوجها خلال الأحداث.
"حضرة العمدة"
يتناول "حضرة العمدة"، قصة فتاة متعلمة تجسدها الفنانة المصرية روبي، تواجه العديد من المشاكل بعدما أجبرتها الظروف أن تصبح عمدة، حتى لا يخرج ميراث العمودية من عائلتها، وهو منصب معتاد أن يتقلده الرجال في قرى مصر، وهو الأمر الذي يتسبب لبطلة العمل في صراعات تستمر على مدار أحداثه.
"علاقة مشروعة"
ويتطرق مسلسل "علاقة مشروعة"، بطولة الفنان المصري ياسر جلال، لقضية العنف ضد المرأة خاصة من قِبل الزوج الذي يهدم العلاقة الزوجية ويدمرها، وكذلك فكرة الزواج الثاني ومساوئه التي يكون لها أثر سلبي على الأسرة والأبناء.
"ضرب نار"
وفي مسلسل "ضرب نار" بطولة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، يسلط صناع العمل الضوء على كفاح فتاة من منطقة شعبية في مصر، تحديدًا شبرا، والتي تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابًّا من أصول صعيدية يجسده زوجها الفنان أحمد العوضي، إذ يترك الصعيد ويأتي إلى القاهرة وتنشأ بينهما قصة حب مشحونة بالعديد من المصاعب لكنها تظل بجواره ليواجها معًا التحديات.
"مجاريح"
أما المسلسل الكويتي "مجاريح" بطولة الفنانة سعاد عبد الله، فيناقش القضايا الأسرية والاجتماعية ومنها العنف ضد المرأة، بعدما تتعرض سيدة "بطلة العمل، لتلفيق قضية من زوجها وتسجن بسببها، وأيضًا التفكك الأسري، كما يقدم قيمة مساندة السيدات لبعضهن البعض وأبرز المشكلات والتحديات التي يواجهنها.