دراما رمضان المرتقبة.. "الحكم قبل المشاهدة"

من البديهيات التي لا تقبل النقاش، أن تصدر الأحكام القيمية بشأن هذا المسلسل أو ذاك بعد عرضه، غير أن المشاهد العربي لم يطق الانتظار حتى موعد العرض، فراح يحكم على بعض أعمال الموسم الرمضاني المقبل، غيابيا.

وعادة ما تنشب معارك خلال وبعد الشهر الفضيل حول المسلسلات الكثيرة التي تحرص شركات الإنتاج على عرضها في هذا الشهر، غير أن السجالات بدأت مبكرا في هذه السنة، فما أن بثت الشاشات المقاطع الدعائية الترويجية لمسلسلاتها المرتقبة، حتى علت الأصوات، مدحا أو ذما، بشأن تلك الأعمال التي لم تر النور بعد.

الجدل الأكبر تركز حول المسلسل المنتظر "معاوية" الذي يتناول سيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان، سادس الخلفاء في الإسلام، ومؤسس الدولة الأموية في الشام.

بدأ الجدل قبل أسابيع عندما دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، القائمين على قناة (إم.بي.سي) إلى التراجع عن عرضه لأنه قد "يجرح مشاعر المسلمين"، ليظهر بعد ذلك انقسام حاد تجلى في سيل التعليقات الهائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية معاوية وما حدث خلال ما سُمي بفترة "الفتنة الكبرى"، التي تعد واحدة من أبرز محطات التاريخ الإسلامي، حيث الانقسامات حول شخص من يتولى الخلافة بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان.. وصولا إلى تأسيس الدولة الأموية.

مؤيدو المسلسل وجدوا أن سيرة معاوية مليئة بالإنجازات وخدمة الإسلام والفتوحات، في حين رأى المعارضون أن المسلسل قد يثير الفتن ويجدد الخلاف بين السنة والشيعة.