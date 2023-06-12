للمرة الثانية خلال يومين.. بايدن يخضع للعلاج بسبب آلام الأسنان
خضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الثانية خلال يومين، لعلاج جذور بعد شعوره بآلام في الأسنان، بحسب ما أفاد به البيت الأبيض.
وقال كيفن أوكونور طبيب بايدن، إن الرئيس بايدن شعر بألم في الأسنان يوم الأحد؛ مما دفع فريقه الطبي إلى فحصه وإجراء علاج جذور له في ذات اليوم.
وأشار الطبيب إلى أن الرئيس تعرض لمزيد من الألم، صباح الإثنين، وهو ما "كان متوقعًا"، بحسب الطبيب، الذي قرر وفريقه الطبي "استكمال علاج الجذور الخاص بالرئيس اليوم في البيت الأبيض".
وألغى البيت الأبيض مشاركة بايدن في فعالية صباح اليوم للاحتفال بالرياضيين الجامعيين؛ بسبب آلام الأسنان.