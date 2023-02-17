تقرير طبي يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن

وقال الطبيب كيفن أوكونور في تقريره إن "الرئيس بايدن لا يزال يتمتع بالصحة والنشاط، وهو رجل يبلغ من العمر 80 عاماً وقادر على تنفيذ مهامه الرئاسية، بما في ذلك مهامه كرئيس السلطة التنفيذية ورئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف الطبيب الذي يتابع الحالة الصحية لبايدن منذ أكثر من 10 سنوات، أنه خلص إلى هذه النتيجة بناء على سلسلة فحوص أجراها للرئيس، بينها خصوصا "فحص عصبي مفصّل للغاية".

وبحسب التقرير فقد أزيل من صدر الرئيس "ورم" جلدي سيتم إخضاعه لفحص مخبري للتحقق مما إذا كان حميداً أو خبيثا.