بيع مقتنيات لأسطورة الموسيقى برينس بأكثر من نصف مليون دولار

بيعت في مزاد لقاء 675 ألف دولار ملابس مسرح وغيتار وقطع مجوهرات وأغراض كانت تعود لنجم الموسيقى والموضة "برينس" Prince الذي توفي سنة 2016، على ما أفادت دار "آر آر أوكشن" للمزادات الاثنين.

ومن بين هذه القطع الـ164 التي كان يحوزها رجل أعمال فرنسي، قميص أبيض مع كشكش بيع بأكثر من 33 ألف دولار، وقلادة صليب كبيرة وغيتار تم شراؤهما بعشرات آلاف الدولارات.

وأُقيم المزاد عبر الإنترنت بين الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر والـ16 من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأفادت دار "آر آر أوكشن" للمزادات التي سبق أن نظّمت مزادًا على مقتنيات برينس عام 2018، لوكالة فرانس برس الاثنين، بأنّ المزاد حقق 675 ألف دولار.

وكان نائب رئيس الدار "روبرت ليفينغستون" قال الأسبوع الفائت إنّ الأسعار التقديرية لمقتنيات برينس التي ستُباع ضمن "فاشن أوف برينس أوكشن" ("مزاد موضة برينس") تراوح بين 300 و400 ألف دولار.

وأضاف "إنّ الأمر مذهل لنا، فهذه المجموعة حظيت باهتمام كبير، وتأتي في إطار تكريم برينس، أسطورة الموسيقى وأيقونة الموضة".