بيع مقتنيات لأسطورة الموسيقى برينس بأكثر من نصف مليون دولار
بيعت في مزاد لقاء 675 ألف دولار ملابس مسرح وغيتار وقطع مجوهرات وأغراض كانت تعود لنجم الموسيقى والموضة "برينس" Prince الذي توفي سنة 2016، على ما أفادت دار "آر آر أوكشن" للمزادات الاثنين.
ومن بين هذه القطع الـ164 التي كان يحوزها رجل أعمال فرنسي، قميص أبيض مع كشكش بيع بأكثر من 33 ألف دولار، وقلادة صليب كبيرة وغيتار تم شراؤهما بعشرات آلاف الدولارات.
وأُقيم المزاد عبر الإنترنت بين الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر والـ16 من تشرين الثاني/نوفمبر.
وأفادت دار "آر آر أوكشن" للمزادات التي سبق أن نظّمت مزادًا على مقتنيات برينس عام 2018، لوكالة فرانس برس الاثنين، بأنّ المزاد حقق 675 ألف دولار.
وكان نائب رئيس الدار "روبرت ليفينغستون" قال الأسبوع الفائت إنّ الأسعار التقديرية لمقتنيات برينس التي ستُباع ضمن "فاشن أوف برينس أوكشن" ("مزاد موضة برينس") تراوح بين 300 و400 ألف دولار.
وأضاف "إنّ الأمر مذهل لنا، فهذه المجموعة حظيت باهتمام كبير، وتأتي في إطار تكريم برينس، أسطورة الموسيقى وأيقونة الموضة".
وكانت المجموعة بأكملها بحوزة رجل أعمال فرنسي كان على مدى عشرين عامًا مقرّبًا من برينس، بحسب "آر آر أوكشن".
وكان هذا الرجل المتحدر من باريس والذي ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّه يدعى برتران بريلوا، أقنع المقربين من الفنان الأمريكي الذي توفي عن 57 عامًا، بأنه كان في آن عبقريًّا موسيقيًّا وأيقونة في الموضة.
وابتاع بريلوا ملابس ومجوهرات وإكسسوارات لبرينس وقام بتجميعها.
ومن بين هذه الأغراض، القميص الحريري الأبيض ذو الكشكش الذي ارتداه برينس في الـ28 من كانون الثاني/يناير 1985 خلال حفل أميركان ميوزك أوورد في لوس أنجلوس. وأدّى مغني الروك آنذاك أغنيته الشهيرة "بوربل رين" ضمن جولة موسيقية كبيرة ضمت 98 حفلة موسيقية في أمريكا الشمالية قبل نحو 40 سنة.
وبيع القميص في المزاد لقاء 33219 دولارًا، فيما بيع الغيتار "بلو كلاود" بـ 64514 دولارًا، أما حذاؤه الأزرق ذو الكعب العالي فبيع مقابل 24079 دولارًا.
وتُعدّ آلات النجوم ومقتنياتهم من الأغراض المرغوبة في المزادات، إذ كانت دار "جوليان" باعت الأسبوع الفائت في ناشفيل غيتارًا لكورت كوبين بأكثر من 1.5 مليون دولار، وغيتارًا آخر لإيريك كلابتون بنحو 1.3 مليون دولار.