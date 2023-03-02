الأمير هاري وزوجته ماركل يردّان على قرار طردهما من منزلهما في بريطانيا
ظهر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل للمرة الأولى منذ فترة طويلة في نزهة ليلية في نادي San Vicente Bungalows في لوس أنجلوس، فيما يبدو أنه رد من جانبهما على قرار الملك تشارلز بطردهما من منزلهما في بريطانيا.
ورفع الأمير هاري وميغان ماركل شعار "الحفاظ على الهدوء مع المضي قدمًا"، خلال ظهورهما العلني لقضاء ليلة في نادٍ فخم، بالرغم من أن مصدرًا مقربًا من الزوجين أشار إلى أنهما غاضبان بسبب قرار الملك تشارلز، واصفين إياه بـ"العقوبة القاسية".
ولكن خلال ظهورهما، بدا دوق ودوقة ساسكس سعيدين، وشوهد كلاهما يبتسمان ابتسامة عريضة أثناء دخولهما للنادي، الذي يعد أحد أكبر نقاط الجذب للمشاهير في لوس أنجلوس.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدت ميغان أنيقة في معطف بيج من "كارولينا هيريرا" يبلغ سعره 1610 دولارات مع حذاء ذا كعب عالٍ من "كريستيان ديور" بقيمة 625 دولارًا، بالإضافة إلى حقيبة صغيرة من الجلد من "ديور"، بينما ظهر هاري في إطلالة غير رسمية، حيث ارتدى بنطال جينز غامقًا وحذاءً رياضيًا باللون الأزرق الداكن وسترة رمادية.
ويتعارض سلوكهما وظهورهما المبهج مع التقارير التي ظهرت قبل فترة قليلة، والتي أشارت إلى مطالبة الملك تشارلز من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إخلاء مقر إقامتهما الملكي في "فروغمور كوتاج" في بريطانيا.
وبعد نشر هذه التقارير، نقل المراسل الملكي المقرب من الزوجين، أوميد سكوبي، عن صديق مقرب لهاري وميغان أنهما يعتبران قرار الإخلاء بمثابة عقوبة نهائية وقاسية للغاية من قبل الملك تشارلز.
وأضاف المصدر: "يبدو الأمر كما لو أن العائلة المالكة تريد قطعهما من الصورة إلى الأبد"، مشيرًا إلى أن الملك كان قد أمهل هاري وميغان أسابيع فقط للإخلاء، ثم منحهما فرصة حتى أوائل الصيف.
وكانت الملكة إليزابيث الراحلة، قد منحت هاري وميغان منزل فروغمور الريفي، المكون من خمس غرف، كهدية زفاف في العام 2018، وقاما بتجديده بقيمة 2.4 مليون جنيه إسترليني قبل الانتقال إليه، لكنهما أمضيا فيه ستة أشهر فقط قبل انفصال الثنائي عن العائلة المالكة في العام 2020.