الأمير هاري وزوجته ماركل يردّان على قرار طردهما من منزلهما في بريطانيا

ورفع الأمير هاري وميغان ماركل شعار "الحفاظ على الهدوء مع المضي قدمًا"، خلال ظهورهما العلني لقضاء ليلة في نادٍ فخم، بالرغم من أن مصدرًا مقربًا من الزوجين أشار إلى أنهما غاضبان بسبب قرار الملك تشارلز، واصفين إياه بـ"العقوبة القاسية".

ولكن خلال ظهورهما، بدا دوق ودوقة ساسكس سعيدين، وشوهد كلاهما يبتسمان ابتسامة عريضة أثناء دخولهما للنادي، الذي يعد أحد أكبر نقاط الجذب للمشاهير في لوس أنجلوس.