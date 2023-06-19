رمزي شويري "نهاية بنكهة الفراق".. فمن هو؟

رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين، الشيف اللبناني رمزي شويري، الشهير بلقب "الشيف رمزي"، عن عمر ناهز 52 عاماً، بسبب أزمة قلبية.

وعم الحزن ربوع لبنان والوطن العربي على رحيل الشيف الذي كان طوال عقود من حياته على تواصل بالأسرة العربية، واكتسب شعبيته من أسلوبه المحبب وسمعته الطيبة ومهارته في الطبخ.

ونعى العديد من المشاهير الشيف الراحل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، كان من بينهم سيرين عبدالنور ورابعة الزيات ومادلين مطر وجو رعد وغيرهم.

ولد رمزي نديم حبيب شويري عام 1971 في بيروت، وبدأ مسيرته مع الطبخ في عام 1989 بمشاريع تعتمد على تحضير الأطباق التقليدية اللبنانية وبيعها مغلفة.

درس شويري فن الطبخ في كلية "بورنماوث" في إنجلترا، وتدرب على يد الشيف الفرنسي جان ماسون، ودرس فن الخبز والحلويات على يد الشيف برنار موان وحصل على عضوية الشرف في النقابة الفرنسية لفنون صنع الحلويات والخبز.