لبنان يودع الشيف رمزي شويري
أعلن في لبنان، اليوم الإثنين، عن وفاة الشيف رمزي شويري، أحد أبرز الطهاة في الوطن العربي، عن عمر ناهز 52 عاماً، جراء أزمة قلبية تعرض لها.
ونعت مؤسسة الكفاءات اللبنانية التي ترأسها الراحل، الشيف رمزي، مطالبة باحترام خصوصية عائلته.
وقالت في بيان لها: "ببالغ الحزن والأسى، نعلمكم بوفاة رئيس ومدير عام مؤسسة الكفاءات عصر اليوم الشيف رمزي نديم شويري بنوبة قلبية مفاجئة".
وأضافت: "سوف نبلغكم بتفاصيل الجنازة فور جهوزها. حتى ذلك الحين، نطلب منكم احترام خصوصية عائلته في هذا الوقت الدقيق".
ونعى طيف واسع من الشخصيات المجتمعية والإعلامية والفنية الشيف رمزي شويري، الذي اكتسب علاقات واسعة بفضل أخلاقه وسمعته الطيبة وأسلوبه المحبب.
واشتهر الشيف رمزي مع انطلاقة برنامج "عالم الصباح" عبر تلفزيون "المستقبل" اللبناني، مطلع التسعينات، وله مؤلفات في الطبخ وتعليم فنونه، وأصبح من المشاهير في الوطن العربي والعالم.
وشغل الشويري خلال السنوات الأخيرة من عمره منصب مدير عام ورئيس مؤسسة الكفاءات في لبنان، واستمر على رأسها حتى وفاته.