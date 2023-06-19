لبنان يودع الشيف رمزي شويري

أعلن في لبنان، اليوم الإثنين، عن وفاة الشيف رمزي شويري، أحد أبرز الطهاة في الوطن العربي، عن عمر ناهز 52 عاماً، جراء أزمة قلبية تعرض لها.

ونعت مؤسسة الكفاءات اللبنانية التي ترأسها الراحل، الشيف رمزي، مطالبة باحترام خصوصية عائلته.

وقالت في بيان لها: "ببالغ الحزن والأسى، نعلمكم بوفاة رئيس ومدير عام مؤسسة الكفاءات عصر اليوم الشيف رمزي نديم شويري بنوبة قلبية مفاجئة".

وأضافت: "سوف نبلغكم بتفاصيل الجنازة فور جهوزها. حتى ذلك الحين، نطلب منكم احترام خصوصية عائلته في هذا الوقت الدقيق".