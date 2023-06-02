دوين جونسون "ذا روك" يكشف عن مفاجأة لعشاق "فاست آند فيورس"

فاجأ الممثل الأمريكي والمصارع دوين جونسون الشهير باسم "ذا روك"، متابعيه، يوم الخميس، بإعلان عودته للعب دور الشرطي "لوك هوبز" في الجزء المقبل من سلسلة "فاست آند فيورس".

يذكر أن دوين جونسون "ذا روك" كان قد رحل عن واحدة من أكثر سلاسل الأفلام نجاحاً في التاريخ، في 2021 بعد خلافات مع بطل السلسلة الأساسي الممثل فان ديزل.

وظهر جونسون في مقطع مصور، من هاواي، مرتديا طوقاً من الزهور: "هوبز عائد إلى سلسلة فاست آند فيورس"، مؤكداً أنه أنهى الخلاف مع ديزل.

وأضاف: "الفيلم المقبل من (فاست آند فيوريس) الذي سترون فيه رجل القانون الأسطوري سيكون فيلم هوبز الذي سيمثل فصلا جديداً ممتعاً وتهيئة لفيلم فاست إكس: الجزء الثاني".