مصدر يكشف سبب إهانة محمد سعد لزملائه في كواليس "إكسلانس"
كشف مصدر من داخل فريق عمل مسلسل "إكسلانس" أسباب إهانة بطل المسلسل الفنان محمد سعد لزملائه بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه أهان فريق الإنتاج وليس كل فريق العمل.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو مسربًا من كواليس تصوير المسلسل الذي يعود به الفنان محمد سعد إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب طويل، يقوم خلاله بتوجيه الشتائم والكلمات النابية لفريق العمل، ويصرخ في وجه زملائه بطريقة عنيفة ومهينة.
وقال المصدر لـ "إرم نيوز" إن "سبب الإهانة هو عدم التنظيم، حيث إن المسلسل يتم تصويره بمنطقة الحرفيين في القاهرة، وهذه المنطقة تشهد زحامًا كبيرًا، وتم وقف التصوير أكثر من مرة بسبب الضوضاء، مما جعل سعد ينفعل على فريق الإنتاج".
وأشار إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي ينفعل فيها محمد سعد على فريق الإنتاج، حيث اعتاد على ذلك منذ بداية التصوير، ولا أحد يتدخل لإيقافه عما يفعل، حتى أن المخرج إبرام نشأت لا يتدخل في الأمر، بسبب عصبية سعد المفرطة".
وخلال المقطع المتداول وجه "سعد" وابلًا من الشتائم إلى فريق العمل في الفيديو الذي تم تصويره خلسة، وهو يسير بعد ذلك وسط موقع التصوير بغضب ويقول: "إللي مش عاجبه كلمة يقول.. حد مش عاجبه حاجة؟".
وعلّق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو، مشيرين إلى غضبهم مما قام به سعد مع زملائه، حيث نشرت صفحة "يازو" المهتمة بشأن الفن: "أنا حزين جدًا وأنا بشوف فنانًا كبيرًا بحب أعماله زي محمد سعد وهو بيزعق وبيشخُط ويهين زمايله في قلب لوكيشن إكسلانس.. المنظر مش حلو، والكلام إللي في الفيديو مش حلو، الفيديو هيخليني أتأكد أن تراجع وفشل أعمال محمد سعد الأخيرة بسبب تدخله في كل حاجة بنفسه.. ومعرفش فين المخرج".
وكان المخرج المصري محمود كامل قد أعلن، مؤخرًا، انسحابه من مسلسل "إكسلانس" وذلك بسبب تدخل محمد سعد في مهامه الإخراجية.
وكتب كامل عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "قدَّر الله وما شاء فعل، لقد انسحبت تمامًا ونهائيًا من مسلسل رمضان لأسباب يعلمها الجميع، وشكرًا لشركة الإنتاج وطاقم العمل ومساعديّ ومن يقومون بدعمي دومًا لتقديم أعمال من أفلام ومسلسلات محترمة ومختلفة وممتعة".