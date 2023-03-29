مصدر يكشف سبب إهانة محمد سعد لزملائه في كواليس "إكسلانس"

وقال المصدر لـ "إرم نيوز" إن "سبب الإهانة هو عدم التنظيم، حيث إن المسلسل يتم تصويره بمنطقة الحرفيين في القاهرة، وهذه المنطقة تشهد زحامًا كبيرًا، وتم وقف التصوير أكثر من مرة بسبب الضوضاء، مما جعل سعد ينفعل على فريق الإنتاج".

وأشار إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي ينفعل فيها محمد سعد على فريق الإنتاج، حيث اعتاد على ذلك منذ بداية التصوير، ولا أحد يتدخل لإيقافه عما يفعل، حتى أن المخرج إبرام نشأت لا يتدخل في الأمر، بسبب عصبية سعد المفرطة".

وخلال المقطع المتداول وجه "سعد" وابلًا من الشتائم إلى فريق العمل في الفيديو الذي تم تصويره خلسة، وهو يسير بعد ذلك وسط موقع التصوير بغضب ويقول: "إللي مش عاجبه كلمة يقول.. حد مش عاجبه حاجة؟".