الكشف عن سبب انسحاب مخرج مسلسل محمد سعد "الحاج إكسلانس"
كشف مصدر من داخل مسلسل "الحاج إكسلانس" سبب انسحاب المخرج محمود كامل من المسلسل، بعد تصوير عدة مشاهد منه.
وأعلن المخرج المصري محمود كامل، يوم الثلاثاء، انسحابه من مسلسل "الحاج إكسلانس" الذي يعود به الفنان محمد سعد إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 9 سنوات.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن سبب انسحاب المخرج محمود كامل، هو "تدخلات" بطل العمل الفنان محمد سعد، في مهامه.
وأوضح أن "المخرج ملّ من تدخلات بطل العمل الفنان محمد سعد في مهامه، حيث يقوم باختيار الممثلين على عكس رغبة المخرج، فضلاً عن العوار الكبير في السيناريو الذي قام بكتابته تحت اسم ورشة سيناريو، والذي رفضه المخرج وطلب تعديله إلا أن محمد سعد رفض".
وأضاف أن "المخرج محمود كامل أبلغ شركة الإنتاج أكثر من مرة أنه يرفض التدخل في مهامه من أي شخص، إلا أنه لا أحد يستجيب لشكواه، فقرر الانسحاب".
وكتب محمود كامل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل، لقد انسحبت تماما ونهائيا من مسلسل رمضان لأسباب يعلمها الجميع، وشكرا لشركة الإنتاج وطاقم العمل ومساعديني ومن يقومون بدعمي دوما لتقديم أعمال من أفلام ومسلسلات محترمة ومختلفة وممتعة".
ومن شأن انسحاب محمود كامل، أن يضع الفنان محمد سعد والمنتج في مأزق، خاصة أن الوقت بات ضيقا، وفرصة البحث عن مخرج آخر لتولي زمام المسلسل أصبحت ضعيفة، مما يهدد بخروج المسلسل من السباق الرمضاني القادم.
ويعود الفنان محمد سعد للدراما بعد غياب سنوات عديدة من خلال مسلسل كوميدي بعنوان "الحاج إكسلانس"، حيث كان آخر مشاركة له بالموسم الرمضاني في عام 2014 من خلال مسلسل "فيفا أطاطا".