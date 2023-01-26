الكشف عن سبب انسحاب مخرج مسلسل محمد سعد "الحاج إكسلانس"

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن سبب انسحاب المخرج محمود كامل، هو "تدخلات" بطل العمل الفنان محمد سعد، في مهامه.

وأوضح أن "المخرج ملّ من تدخلات بطل العمل الفنان محمد سعد في مهامه، حيث يقوم باختيار الممثلين على عكس رغبة المخرج، فضلاً عن العوار الكبير في السيناريو الذي قام بكتابته تحت اسم ورشة سيناريو، والذي رفضه المخرج وطلب تعديله إلا أن محمد سعد رفض".

وأضاف أن "المخرج محمود كامل أبلغ شركة الإنتاج أكثر من مرة أنه يرفض التدخل في مهامه من أي شخص، إلا أنه لا أحد يستجيب لشكواه، فقرر الانسحاب".

وكتب محمود كامل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل، لقد انسحبت تماما ونهائيا من مسلسل رمضان لأسباب يعلمها الجميع، وشكرا لشركة الإنتاج وطاقم العمل ومساعديني ومن يقومون بدعمي دوما لتقديم أعمال من أفلام ومسلسلات محترمة ومختلفة وممتعة".