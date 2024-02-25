وصف محمد هنيدي بالفنان السعودي يثير موجة من الضحك على مواقع التواصل
أثار وصف التلفزيون السعودي للنجم المصري محمد هنيدي بالفنان السعودي، خلال لقاء أجراه أخيرا، جدلا واسعا في مصر؛ إذ تناول النشطاء هذه الخطوة بتعليقات طريفة ومضحكة.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل في مصر صورة من اللقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ كتبت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير في فيسبوك "أهم أعمال الفنان السعودي محمد هنيدي: عندليب الجدي، نصراوي رايح جاي"، في تحريف لأعماله الفنية التي ارتبطت بأسماء أماكن في مصر".
فيما أرفق آخرون صورة هنيدي بتعليقات طريفة للغاية انتشرت على نطاق واسع، وحتى اللحظة لم يخرج الفنان الكوميدي الشهير للتعليق.
يذكر أن الفنان المصري محمد هنيدي، أعلن أخيرا حصوله على الجنسية السعودية، معلقا عبر فيسبوك "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".
وتابع: "شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية".
ورد هنيدي على منتقدي تكريم السعودية لرموز الفن المصري قائلا: "وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفند، ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".