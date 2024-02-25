وصف محمد هنيدي بالفنان السعودي يثير موجة من الضحك على مواقع التواصل

أثار وصف التلفزيون السعودي للنجم المصري محمد هنيدي بالفنان السعودي، خلال لقاء أجراه أخيرا، جدلا واسعا في مصر؛ إذ تناول النشطاء هذه الخطوة بتعليقات طريفة ومضحكة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل في مصر صورة من اللقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ كتبت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير في فيسبوك "أهم أعمال الفنان السعودي محمد هنيدي: عندليب الجدي، نصراوي رايح جاي"، في تحريف لأعماله الفنية التي ارتبطت بأسماء أماكن في مصر".

فيما أرفق آخرون صورة هنيدي بتعليقات طريفة للغاية انتشرت على نطاق واسع، وحتى اللحظة لم يخرج الفنان الكوميدي الشهير للتعليق.