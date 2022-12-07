مسلسل "صالون زهرة".. كيف تحولت الكوميديا لايت إلى ظل "ثقيل"؟

أكثر ما يميز مسلسل "صالون زهرة" بجزئه الثاني هو انقلابه على الجزء الأول، فبعد أن كُلِّفت كلود مارشليان بكتابته قامت بنسف كل ما بنته ندين جابر سابقا، بما في ذلك روح الشخصيات، والأحداث، والخطوط الدرامية، بحيث بتنا أمام عمل مستقل يحافظ على بعض الممثلين لكن بتركيبة جديدة دون أي استمرارية مع العمل السابق.

هذا الانقلاب الحاصل في السيناريو لم يُرمِّم سَقطات الجزء الأول، بقدر ما أضاف خرابا على خراب، فإن كانت جابر رضخت لرغبة الممثلة ندين نسيب نجيم بمداورة فكرة مسلسل "صح النوم" والاستفادة من موضوع البحث عن المال في الكرسي المفقود، فإن مرشليان أمعنت في الرضوخ لمشيئة نجيم في تحويل "صالون زهرة" إلى "موس وشفرة" جاعلةً من البطلة مختصة بالحلاقة الرجالية بعدما كانت تمنع سابقا الرجال من دخول صالونها لتزيين السيدات.

والمثير للجدل حقيقةً كيف تحولت زهرة من شخصية كارهة للرجال، تدافع عن أختها المُعنَّفة من زوجها، وعن كل نساء الحي الشعبي الذي تقطنه، إلى أنثى تقليدية خاضعة لرغبات زوجها بالكامل، تخاف أن تخالفه، وتغار عليه من ملاحقة الأخريات، خاصةً بعدما فتح محل لتقديم الأراجيل وبات معظم زبائنه من النساء، على عكس محلِّها الذي يصطف خارجه عشرات الرجال من أجل حلاقة شعرهم.

أي أن تلك الشخصية المدافعة عن النسوية، باتت بجرة قلم مذعنة للذكورية، وإن كانت تحمل قيمةً ما على الصعيد الاجتماعي والأخلاقي، فإنها تخلَّت عنها بالصيغة المرشليانية الجديدة، وباتت أقصى همومها إطفاء نيران الغيرة التي تعصف بها، أو إقناع زوجها "أنس.. معتصم النهار" بأن من يرتاد محلَّها ليسوا سوى زبائن ولا تربطها بهم أي علاقة أخرى.

وما زاد الطين بلة في الجزء الثاني هو الاتكاء على حضور بعض الممثلات السوريات القديرات، أمثال سامية الجزائري وهدى الشعراوي ووفاء موصللي، كقريبات لزوجها، لكن تنميط أدوارهن، والتأكيد على توحيد صورهن بما سبق أن قدمنه في الدراما السورية من أعمال كباب الحارة وجميل وهناء، جعلهن مقحمات على الحارة الشعبية اللبنانية، ونافرات عنها، رغم ما تصنعنه من مفارقات قد تؤدي إلى بعض الفكاهة.