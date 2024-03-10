العالم على موعد مع حفل الأوسكار الليلة.. مَن الأوفر حظًّا؟

يجتمع مشاهير هوليوود اليوم الأحد للاحتفاء بأفضل العروض السينمائية في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأوسكار، والذي يتوقع أن يتحول هذا العام إلى نخب لفيلم "أوبنهايمر" الذي يتناول سيرة صانع القنبلة الذرية.

ويعود الإعلامي جيمي كيمل للمرة الرابعة لتقديم حفل توزيع الجوائز الأهم في صناعة السينما من مسرح دولبي في لوس أنجليس. ويبدأ البث المباشر على شبكة إيه.بي.سي الساعة الـ2300 بتوقيت غرينتش، أي قبل ساعة من الموعد المُعتمد.