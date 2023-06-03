هالة صدقي "محامية" في رمضان المقبل

يتوقع أن تلعب الفنانة المصرية هالة صدقي، دور محامية في مسلسل سيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويتناول المسلسل شخصيات المغتربين في دول أوروبا، إضافة إلى العنصرية التي تمارس بحقهم.

وقالت صدقي خلال ندوة تكريمها في "القاهرة 24"، إنه "على الرغم من أن دول أوروبا تتحدث عن الإنسانيات والانفتاح، لكنهم يتعاملون مع العرب بعنصرية ليس لها علاقة بالدين".