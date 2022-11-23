هالة صدقي ترد على تصريحات طليقها.. وتتوعد الصحفيين بتقديم بلاغ للنائب العام

علقت الفنانة المصرية هالة صدقي، على تصريحات طليقها سامح سامي، بأنها "ترجته في مسألة الولاية التعليمية، وأنه هو من أقام دعوى للانفصال عنها في البداية".

وشكرت صدقي، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من قدم لها التهنئة بعد انفصالها عن زوجها بحكم محكمة، مضيفة أنها "ستتقدم ببلاغ للنائب العام فورًا، ضد أي محطة أو أي صحفي يروج أو يذيع الأكاذيب لمجرد الحصول على الترند على حساب بيتي وحياتي، فالطرف الآخر مهاجر وليس له رجوع، وأنتم من سيتحمل النتيجة".

وتابعت: "أرجوكم، صفحة واتقفلت من 8 سنين ومش هتتفتح تاني، فأرجو احترام خصوصياتي وقراراتي، التي كنت حريصة على عدم نشرها ولوجود بلبلة في الخبر، وهذا الخبر لا يهم الجمهور وكفي تفاهات إعلامية والدخول في الحياة الشخصية، واللعبة الرخيصة هي لما يقال: ليكي حق الرد، للضغط حتى أرد، طبعًا علشان الترند".

وواصلت: "نعم رفضت أي وسائل للصلح، ونعم صممت على الانفصال التام لأني أنا والمقربين لي جدًا نعلم مدى حجم الصدمات التي لا يمكن التسامح فيها، ومن العيب إذاعتها لأن البيوت لها حرمتها المفروض، وكل هذه الولولة لن تعيد شيئًا ولن تصلح واقعا حدث".

واستطردت: "والدموع هي دموع التماسيح ليس إلّا، وأنا سعيدة وسعيدة جدًا جدًا، ومن حقي جدًا أفرح، وكل يوم أتأكد أن قراري صح جدًا، وألف حمد وشكر لك يا رب، ومره تانية بشكر حبكم ودعمكم وبشكر كل الإعلاميين المحترمين اللي احترموا رفضي للظهور معهم والصحفيين اللي احترموا رفضي في أي مقابلات معهم تخص الموضوع".

وكان سامح سامي، طليق الفنانة المصرية هالة صدقي، قد كشف تفاصيل جديدة في أزمتهما، مشيرًا إلى أنه هو من أقام قضية الطلاق.

وقال سامي لـ"إرم نيوز": "أنا من أقمت قضية أطالب فيها بالطلاق، وأسير في الإجراءات منذ عام، وحديث المحامي الخاص بهالة صدقي (فنكوش)".

وأضاف أن "القضية في الأصل هي عندما سافرت إلى أمريكا، أقامت قضية ولاية تعليمية، واتصلت بي وترجتني بسبب أنها لا تستطيع إجراء أي شيء إلا بتوقيعي، فوافقت وتنازلت عن الولاية التعليمية".

وتابع: "بعدها بأسبوع تفاجأت بإقامتها قضية نفقة، واستعانت بشهود زور، وأخذت مليون وربع المليون جنيه مصري نفقة، في رقم لم يحدث أن حصلت عليه أي سيدة مصرية".

وأردف: "أما القضية الثانية، فأنا من منعت أولادي من السفر، وأنا من قمت برفع الحظر عنهم، وليست هي أو المحامي الخاص بها كما يدّعي، ولا أدري أي قضايا كسبتها كما تتحدث، أنا من فزت في كل القضايا، فقط هي فازت بقضية النفقة بسبب شهود الزور، وأرجو توضيح ذلك".

وأشار إلى أن "الأرض أنا من أقمت قضية فيها، وأنا من تنازل عنها مقابل نفقة الأبناء، ولم أواصل الإجراءات لأنني تركت هذه الأرض لأبنائي، وحديثها عارٍ عن الصحة".

وقضت محكمة الأسرة في مصر، في ساعة متأخرة من الخميس، بطلاق الفنانة المصرية هالة صدقي من سامح سامي، وذلك بعد أن قضت لها سابقًا بكل القضايا المتبادلة بينهما.