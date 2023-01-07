سبب وفاة وديع جورج وسوف

كشف تقارير إعلامية، أن خطأً طبيا تسبب في وفاة وديع نجل الفنان السوري جورج وسوف، موضحة أن هذا الخطأ تسبب له بتجلط بالدم وذبحة قلبية ما أدى إلى وفاته بمستشفى مار يوسف بالدورة في لبنان.

وتوفي نجل الفنان السوري جورج وسوف، يوم الجمعة، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى "مار يوسف"، حيث كان في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بعد إجرائه عملية جراحية.