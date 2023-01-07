سبب وفاة وديع جورج وسوف
كشف تقارير إعلامية، أن خطأً طبيا تسبب في وفاة وديع نجل الفنان السوري جورج وسوف، موضحة أن هذا الخطأ تسبب له بتجلط بالدم وذبحة قلبية ما أدى إلى وفاته بمستشفى مار يوسف بالدورة في لبنان.
وتوفي نجل الفنان السوري جورج وسوف، يوم الجمعة، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى "مار يوسف"، حيث كان في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بعد إجرائه عملية جراحية.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت إن الفنان وديع أجرى جراحة تكميم للمعدة، قبل أسبوع، وعاد إلى المنزل، إلا أنه تعرَّض لمضاعفات خطيرة خلال الساعات الماضية، مما دعا نقله إلى المستشفى وعلى الفور أمر الأطباء بحجزه في الرعاية المركزة.
وكان الصحفي اللبناني عادل ساميا قد كشف في تغريدة له عن دخول وديع جورج وسوف إلى العناية المركزة، مؤكدا أه في وضع حرج ويحتاج الدعاء.
وعلق الإعلامي نيشان على منشور ساميا بالقول "قلبي حزين.. يارب اشفِ.. يا رب".
فيما قال المغني اللبناني عامر زيان معلقا على تغريدة "ساميا" قائلا: "والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة".