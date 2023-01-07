وفاة وديع جورج وسوف

وكانت وسائل إعلام لبنانية كشفت أن الفنان "وديع" أجرى جراحة تكميم للمعدة، قبل أسبوع، وعاد إلى المنزل، إلا أنه تعرَّض لمضاعفات خطيرة، مساء الخميس، مما دعا نقله إلى مستشفى "مار يوسف" بالدورة في لبنان، وعلى الفور أمر الأطباء بنقله إلى قسم الرعاية المركزة بسبب حالته الحرجة.

وكان عدة فنانين وإعلاميين لبنانيين قد أطلقوا الخميس حملة على تويتر للتبرع للدم لـ"شخص عزيز" لم يكشفوا عن اسمه، من بينهم إليسا والإعلامية منى أبو حمزة والإعلامي نيشان.