وفاة الشيف المصري أسامة السيد

والشيف أسامة عبد المحسن السيد (1957 - 2022) طباخ وشيف مصري، مستشار تغذية ومؤلف ومقدم برامج تلفزيونية، ونائب رئيس جمعية الشيفات المصريين، كان يعد أحد أشهر الطهاة في العالم العربي، قام بتقديم برنامج بالهنا والشفا عام 1991 على قنوات إم بي سي و ANA الأمريكية والذي يعد أول برنامج طبخ يقدم على الفضائيات العربية، ثم قدم برامج أخرى منها «مطبخ سي السيد» عام 2002 على قناة دريم المصرية، ثم برنامج «مع أسامة أطيب» عام 2004 على تلفزيون دبي، وفي عام 2015 بدأ في تقديم برنامج «من مطبخ أسامة» على قناة سي بي سي سفرة.

سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980 وبدأ العديد من المناصب حيث عمل رئيساُ للطهاة في مطعم "SerbianCrown" الشهير بواشنطون العاصمة، ثم تدرج ليصبح رئيسًا للطهاة ومسؤولًا عن المطبخ عام 1983 في شركة "Braun’s Fine Caterers" أحد أهم شركات الحفلات في واشنطون وهي الشركة المسؤولة عن تحضير وإعداد الحفلات الخاصة للبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية وغيرها، ولاحقاً صار مسؤولا عن إعداد مأدبات على شرف الرئيس الأمريكي ونائبه.

في عام 1986 شارك في تأسيس شركة Hyatt Management Group والتي كانت تدير عدة مطاعم وشركات متخصصة في الحفلات بأمريكا، وأسس مؤسسة السيج عام 1988 المتخصصة في إنتاج برامج وكتب الطهي في مختلف دول العالم.

حصل أسامة السيد على درجة C.E.C (شيف تنفيذي معتمد) من الاتحاد الأمريكي للطهاة، وعمل أيضاً كمستشار للعديد من الشركات العالمية ومنها براون وكينوود المحدودة وبيبسي وغيرها، كما حصل على العديد من الجوائز والشهادات والتراخيص العالمية في مجال الطهي، ولديه 3 مؤلفات أبرزها «بالهنا والشفا» عام 2001 والذي لاقى رواجاً كبيراً وصدر في 7 طبعات.