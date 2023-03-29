اتهمهم بـ"السرقة".. الشاعر السوري حذيفة العرجي يقاضي صناع مسلسل "رسالة الإمام"

وأضاف الشاعر السوري: "أوكلت الصديق الشاعر الدكتور مجدي معروف بمتابعة الأمر، وعمل ما يلزم، راجيًا من الله التوفيق".

وكان الشاعر السوري حذيفة العرجي، قد اتهم صناع مسلسل "رسالة الإمام" الذي يتناول حياة الإمام الشافعي، بسرقة أشعاره ونسبها للإمام، واصفًا ذلك بـ"الجهل".

وشارك حذيفة العرجي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على "تويتر" يظهر خلاله الفنان خالد النبوي في مشهد من "رسالة الإمام"، وهو يقول أبيات شعر.

وعلّق العرجي قائلًا: "يُرسل بعض الأحبة القراء رسائل بمقطع للممثل خالد نبوي وهو يؤدي دور الإمام الشافعي في مسلسل يُعرض هذه الأيام، وفي المقطع يتغنى الممثل وممثلة معه ببيتين لي من أوائل ما كتبت قبل عشر سنوات، وذلك على أنهما للشافعي رحمه الله".

وأضاف العرجي في تعليق على التدوينة: "البيتان شهيران، ولطالما نُسبا للشافعي ولطالما وضّحت هذا الخطأ، وسبق أن قلت: الإمام أحق بهما منّي، وهو أكبر من كلّ قولٍ يُنسب إليه".