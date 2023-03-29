اتهمهم بـ"السرقة".. الشاعر السوري حذيفة العرجي يقاضي صناع مسلسل "رسالة الإمام"
أعلن الشاعر السوري حذيفة العرجي، اتخاذ إجراءات قانونية ضد صناع مسلسل "رسالة الإمام" الذي يُعرض في سباق الدراما الرمضانية الحالي.
وقال العرجي، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أبدأ بعون الله وإذنه وبعد استشارة الأصدقاء ومن أثق برجاحة عقولهم من أهل الأدب والفكر، التحرك في عمل وكالة للمحامي جمل عبدالحميد، لرفع (دعوى تعويض) عن حقوقي الأدبية والنفسية في المحكمة الاقتصادية المصرية، ضد صناع مسلسل رسالة الإمام".
وأضاف الشاعر السوري: "أوكلت الصديق الشاعر الدكتور مجدي معروف بمتابعة الأمر، وعمل ما يلزم، راجيًا من الله التوفيق".
وكان الشاعر السوري حذيفة العرجي، قد اتهم صناع مسلسل "رسالة الإمام" الذي يتناول حياة الإمام الشافعي، بسرقة أشعاره ونسبها للإمام، واصفًا ذلك بـ"الجهل".
وشارك حذيفة العرجي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على "تويتر" يظهر خلاله الفنان خالد النبوي في مشهد من "رسالة الإمام"، وهو يقول أبيات شعر.
وعلّق العرجي قائلًا: "يُرسل بعض الأحبة القراء رسائل بمقطع للممثل خالد نبوي وهو يؤدي دور الإمام الشافعي في مسلسل يُعرض هذه الأيام، وفي المقطع يتغنى الممثل وممثلة معه ببيتين لي من أوائل ما كتبت قبل عشر سنوات، وذلك على أنهما للشافعي رحمه الله".
وأضاف العرجي في تعليق على التدوينة: "البيتان شهيران، ولطالما نُسبا للشافعي ولطالما وضّحت هذا الخطأ، وسبق أن قلت: الإمام أحق بهما منّي، وهو أكبر من كلّ قولٍ يُنسب إليه".
وتابع: "ما حصل في المسلسل يدل على جهل فظيع لصنّاع العمل بهذا الإمام العظيم وبلغته الشعرية على وجه التحديد، ولك أن تتخيل ما سيكون من كوارث أخرى، إذا كان تفصيل بسيط كهذا لم ينتبهوا له، إن أحدهم لم يكلف نفسه بتصفح ديوان الشافعي للتأكد من البيتين، وأشك أنهم قرأوا سيرته أصلًا".
ومسلسل "رسالة الإمام" المكون من 15 حلقة، يتناول السنوات الست التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، ويقوم ببطولته كلٌّ من خالد النبوي، ونضال الشافعي، وخالد أنور، وأروى جودة، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعي، وفرح بسيسو، وخالد القيش، وسلمى أبو ضيف، إلى جانب عدد من ضيوف العمل.