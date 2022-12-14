وفاة الشاعر السوري صفوح شغالة

توفي الشاعر السوري صفوح شغالة الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 66 عاما، بعدما قدم العديد من القصائد التي غناها كبار نجوم الغناء بالوطن العربي.

ونعت وزارة الثقافة السورية الشاعر الراحل في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: "وزارة الثقافة تنعى الشاعر صفوح شغالة الذي وافته المنية الثلاثاء عن عمر ناهز 66 عاما".