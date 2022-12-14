وفاة الشاعر السوري صفوح شغالة
توفي الشاعر السوري صفوح شغالة الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 66 عاما، بعدما قدم العديد من القصائد التي غناها كبار نجوم الغناء بالوطن العربي.
ونعت وزارة الثقافة السورية الشاعر الراحل في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: "وزارة الثقافة تنعى الشاعر صفوح شغالة الذي وافته المنية الثلاثاء عن عمر ناهز 66 عاما".
وأضافت الوزارة في نعيها: "الراحل من مواليد حلب 1956 احترف كتابة الشعر الغنائي منذ العام 1985، وغنى من كلماته معظم مطربي حلب وسوريا، منهم سمير جركس وحمام خيري ونور مهنا وماجد عقاد وصفوان عابد ووضاح شبلي وميادة بسيليس وناديا المنفوخ.
يضاف إلى تلك الأسماء كذلك شهد برمدا ورويدا عطية وهويدا وسمارة السمارة وكنانة القصير ووفيق حبيب وسارة فرح ونانسي زعبلاي وريم نصري، وغنى أيضاً سلطان الطرب جورج وسوف من كلماته أشهر أغانيه، طبيب جراح وتخسر رهانك".
وغنى من كلمات الراحل في الوطن العربي آلين خلف وباسمة وجوانا ملاح ودينا حايك وسيرين عبد النور وكلوديا الشمالي وجورج الراسي ووليد توفيق.
كما لحن أغانيه العديد من الملحنين، منهم نهاد نجار وجورج ماردير وسيان وشاكر الموجي وصلاح الشرنوبي وعماد شمس الدين وطارق أبو جودة ويحيى الحسن ووسام الأمير والملحن الجزائري فاضل نوبلي وسراج دباغ وسامي سنكري وكامل بازرباشي، ويحتوي أرشيفه الغنائي على أكثر من 1650 أغنية.