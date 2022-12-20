إدانة المنتج الأمريكي هارفي واينستين بثلاث تهم اغتصاب جديدة

أدين المنتج الأمريكي الشهير هارفي واينستين، الاثنين، بثلاث تهم اغتصاب جديدة، لنساء بينهن عارضة أزياء روسية رفضت الكشف عن اسمها.

وجاءت الإدانة بالتهم الجديدة، من قبل هيئة المحلفين في محكمة لوس أنجلوس، رغم أن واينستين يقضي عقوبة السجن 23 عاما منذ فبراير 2020 بعد اتهامه بالاغتصاب أيضا.

وقالت العارضة، في شهادتها للمحكمة، إنها حضرت إلى لوس أنجلوس لحضور مهرجان سينمائي في فبراير 2013، وإن هاري جاء إلى غرفتها بأحد فنادق بفرلي هيلز دون دعوة، وأقدم على اغتصابها.