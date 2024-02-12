في مسلسل "غريسيلدا".. صوفيا فيرغارا هي القصة كلها

رغم أن قصة عرّابة الكوكايين الكولومبية "غريسيلدا بلانكو" تمت معالجتها سابقًا في السينما من خلال فيلم بجزأين للمخرج بيلي كوربن بعنوان "رعاة بقر الكوكايين" Cocaine Cowboys، فإن تناولها ضمن مسلسل من إنتاج نتفليكس ومن بطولة وإنتاج صوفيا فيرغارا يجعل من الموضوع أكثر بهجة ومتعة، بأنْ أصبحت هي لب الموضوع.

واستعرض العمل بحلقاته الست (كتابة كارلو بيرنارد، وأنغرد ايسكاجيدا، ودوغ ميرو) رحلة بلانكو من كولومبيا إلى ميامي، وتدرجها من تاجرة مخدرات عادية إلى عرابة في هذا المجال، إذ تطوَّرت الشخصية بأسلوبية درامية محكمة ومتوازنة مِن "سأفعل ذلك لبعض الوقت"، إلى "أريد أن أحكم العالم".

وتفتتح الحلقة الأولى بمقولة لبابلو إسكوبار أحد أباطرة المخدرات الأكثر شهرة "الرجل الوحيد الذي كنت أخشاه على الإطلاق هو امرأة: غريسيلدا بلانكو"، وهنا برز السؤال لدى كثيرين: كيف ستظهر صوفيا وما مقدار تبنِّيها للشخصية لتقنع المشاهدين بهذه الشخصية الاستثنائية؟ لكنها منذ المشهد الأول بدت كأنها سلخت جلد أدوارها الكوميدية التي اشتهرت بها، وخاصة في "عائلة حديثة" Modern Family، وتلبَّست غريسيلدا بكل حواسها، وبفهم كبير لما يدور في ذهنها.