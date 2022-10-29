دنيا بطمة ترد بالدموع على "خيانة" محمد الترك

خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن صمتها وتحدثت بتأثر عن أزمتها مع طليقها المنتج البحريني محمد الترك، بعدما برأت المحكمة الأخير من تهمة الخيانة الزوجية.

وأكدت دنيا بطمة في بث مباشر عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، في حديث خالطته الدموع، اتهامها لطليقها بالخيانة الزوجية "لكن القضاء لم تتحقق الشروط له للحكم بذلك" حسب قولها.

وأشارت الفنانة المغربية، إلى أنها كانت تتعرض للعنف الجسدي على يد زوجها السباق، معتبراً أن ذلك سبباً كافيا لطلب الانفصال، فضلا عن الخيانة.

وشددت بطمة على أن لديها الكثير من الأدلة على خيانة طليقها الترك وأن الأيام بينهما وأن الكثير من التفاصيل سيتم الكشف عنها في وقتها، على حد قولها.