قبل حفله الليلة.. الجسمي يوجه رسالة لجمهوره الأردني

والحفل الذي يحيه الجسمي الليلة مقدم من دولة الإمارات بمناسبة زفاف ولي العهد على الأميرة رجوة.

وأفادت الشركة الموزعة لتذاكر حفل الجسمي بأن الحفل "مجاني" ومهدى من دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الأردني.

ونفدت تذاكر الحفل مباشرة بعد 15 دقيقة من الإعلان عنه، وتم تأجيله إلى اليوم الأحد بدلا من أمس السبت بحسب تنويه نشر على الحساب الرسمي للجسمي.