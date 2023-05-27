نفدت التذاكر في 15 دقيقة.. حسين الجسمي يحيي حفلًا بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني
يشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي في الاحتفالات الأردنية بمناسبة عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف.
وسيحيي الجسمي في الثالث من حزيران في العاصمة الأردنية عمّان، حفلا غنائيا إلى جانب عدد من الفنانين العرب الذين يشاركون الأردنيين احتفالاتهم بهذه المناسبة ومنهم تامر حسني ومحمد سعد وراغب علامة.
ونفدت جميع التذاكر بعد أقل من 15 دقيقة على الإعلان عن موعد حفل الجسمي المقرر إقامته في المدرج الروماني بقلب العاصمة الأردنية.
وكتب الجسمي في حسابه على إنستغرام: "نفدت في 15 دقيقة فقط"، ووضع قلبًا أحمر.
وكان الفنان الإماراتي قد نشر عبر تويتر بوستر حفله المرتقب وكتب: "من الإمارات نوصلكم ونشارك الشقيقة الأردن وشعبها الحبيب الفرحة الكبيرة بالحسين ورجوة الله يسعدهم ويهنّيهم... سنحتفل معاً ونتشارك الفرحة ونفرح بالحسين معكم أهلنا وأحبابنا في المدرج الروماني عمان مساء يوم 3 يونيو/حزيران 2023 ".
وبحسب الشركة الموزعة للتذاكر فإن حفل الجسمي "مجاني" مهدى من دولة الإمارات إلى الشعب الأردني بمناسبة عقد قران الأمير الأردني.