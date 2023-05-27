نفدت التذاكر في 15 دقيقة.. حسين الجسمي يحيي حفلًا بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني

وسيحيي الجسمي في الثالث من حزيران في العاصمة الأردنية عمّان، حفلا غنائيا إلى جانب عدد من الفنانين العرب الذين يشاركون الأردنيين احتفالاتهم بهذه المناسبة ومنهم تامر حسني ومحمد سعد وراغب علامة.

ونفدت جميع التذاكر بعد أقل من 15 دقيقة على الإعلان عن موعد حفل الجسمي المقرر إقامته في المدرج الروماني بقلب العاصمة الأردنية.

وكتب الجسمي في حسابه على إنستغرام: "نفدت في 15 دقيقة فقط"، ووضع قلبًا أحمر.