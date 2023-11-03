جيف بيزوس ينتقل من سياتل إلى ميامي بسبب والديه

أعلن الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس مجموعة "أمازون" العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، الخميس، أنه سينقل إقامته من سياتل إلى ميامي ليكون قريبا من والديه وشركته للسياحة الفضائية.

وكتب بيزوس البالغ 59 عاماً عبر حسابه على إنستغرام، "أخطط للعودة إلى ميامي، ومغادرة منطقة شمال غرب المحيط الهادئ".

وأظهر مقطع فيديو قديم مصاحب للمنشور بيزوس وهو يقوم بجولة في أول مكتب لشركة "أمازون" أنشأه في مرآب منزله قبل ما يقرب من ثلاثة عقود.