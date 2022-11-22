بعد 9 أشهر من طلاقهما.. لين برنجنكي تثير الشكوك حول عودتها لمعتصم النهار

وكان الفنان السوري معتصم النهار قد كشف لأول مرة عن أسباب طلاقه من مواطنته لين برنجنكي، موضحًا أنه لم يكن يريد الانفصال، وبذل كل جهده ليبقي على أسرته، لكن الأمور كانت قد تعقدت.

وقال النهار خلال لقائه بالإعلامية نجاح المساعيد، إن سبب الانفصال هو عدم استطاعته الموازنة بين عمله وبيته من وجهة نظر زوجته، موضحًا أنه يرى نفسه أنه قام بهذه المعادلة ووازن بين الاثنين.

وأضاف: "لا أستطيع القول إن زوجتي هي السبب في الانفصال وحدها، ففي علم النفس لا يوجد أي شخص يتحمل المسؤولية كاملة في أي مشكلة أو خلاف، ولا يمكن لوم طرف دون آخر، لأن الطرفين يتحملان اللوم والمسؤولية، ولا يمكن أن يتحملها شخص واحد بالمطلق".

وتابع: "وصلنا لمكان متعب لي ولها. واتخذنا قرار الانفصال".

وكانت لين برنجنكي قد حذفت الصور التي تجمعها بمعتصم النهار من على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"إنستغرام"، ما أوحى للجمهور بأنها انفصلت عن النهار، لتعود لين من جديد وتنشر صورة تجمع بينها وبين معتصم وابنتهما "ساندرا" عبرحسابها على إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: "عائلتي"، لتنفي ما أثير حول طلاقهما، إلى أن أكد برنامج mbc تريندينغ خبر الانفصال.