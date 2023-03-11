جويل حاتم تتوعد بمقاضاة كل من نشر فيديو "محاولة انتحارها"
توعدت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، طليقة الفنان الراحل جورج راسي، بمقاضاة كل من نشر فيديو "محاولة انتحارها" الذي تداولته وسائل إعلام لبنانية خلال الساعات الماضية، مشددة على أن "الفيديو قديم"
وتم تداول مقطع فيديو مثير للجدل تظهر خلاله جويل حاتم وهي توجه رسالة وداع لابنها وتتناول أقراص أدوية بزعم إقدامها على الانتحار.
لكن جويل حاتم خرجت بعد انتشار الفيديو المعني عبر حسابها في "فيسبوك"، مهددة بمقاضاة كل من نشر الفيديو وزعم محاولة انتحارها".
وشددت على أن الفيديو المعني قديم، بدلالة أنها ظهرت فيه حليقة الرأس، بينما استعاد شعرها حاليا طوله.
وأكدت أنها ظهرت في ذلك الفيديو بشعر حليق، لمساندة والدتها التي تعاني من مرض السرطان، مدعية في ذات الوقت أنه لم يكن في نيتها الانتحار.
ووجهت رسالة في الفيديو الذي بثته عبر "فيسبوك"، لافتة إلى أن "من نشروا عن محاولة انتحارها يستغلون اسمها بهدف الشهرة".
وأضافت أنها "ستظل امرأة قوية ولن تسمح لأحد بأخذ ابنها منها".
وكانت جويل حاتم قد كشفت من قبل أن البعض يتهمها بأنها وراء "مقتل" طليقها الفنان جورج الراسي، الذي لقي مصرعه إثر حادث سير مروع.
وهددت طليقة الفنان الراسي آنذاك، بفضح عائلة طليقها، مشيرة إلى أن أسرته تثير جدلا من أجل تحقيق مصالحها الشخصية.