جويل حاتم تتوعد بمقاضاة كل من نشر فيديو "محاولة انتحارها"

ووجهت رسالة في الفيديو الذي بثته عبر "فيسبوك"، لافتة إلى أن "من نشروا عن محاولة انتحارها يستغلون اسمها بهدف الشهرة".

وأضافت أنها "ستظل امرأة قوية ولن تسمح لأحد بأخذ ابنها منها".

وكانت جويل حاتم قد كشفت من قبل أن البعض يتهمها بأنها وراء "مقتل" طليقها الفنان جورج الراسي، الذي لقي مصرعه إثر حادث سير مروع.

وهددت طليقة الفنان الراسي آنذاك، بفضح عائلة طليقها، مشيرة إلى أن أسرته تثير جدلا من أجل تحقيق مصالحها الشخصية.