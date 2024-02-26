بعد احتراق موقع التصوير.. ما مصير مسلسل "الكبير أوي 8"؟

كشف مصدر من داخل فريق عمل مسلسل "الكبير أوي 8"، مصير المسلسل بعد الحريق الهائل الذي اندلع بموقع التصوير مساء أمس الأحد، مشيرا إلى أن القائمين على العمل يدرسون الآن خريطة الطريق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن "المخرج وشركة الإنتاج والفنان أحمد مكي يبحثون عن آلية الخروج من هذه الأزمة، خاصة وأن الوقت المتبقي على انطلاق الموسم الرمضاني ضيق جدا، مشيرا إلى أنهم يدرسون إمكانية ترميم الموقع في أسرع وقت لاستكمال التصوير فيه".

وتابع المصدر "من الصعب بناء موقع تصوير جديد بسبب ضيق الوقت، كما أنه من الصعب التصوير في موقع آخر؛ لأن موقع منزل الكبير الذي احترق أمس هو اللوكيشن الرئيسي، الذي تدور فيه معظم أحداث المسلسل، لذلك الحل الأمثل في نظري هو الإسراع في ترميم الموقع من أجل استكمال عمليات التصوير".

وأشار مصدر آخر مقرب من المخرج إلى أن التصوير لن يتوقف، حيث سيتم تصوير المشاهد الخارجية إلى أن يتم ترميم الموقع الذي نشب فيه الحريق، من أجل كسب الوقت، بحسب قوله.

يذكر أن حريقا قد اندلع في موقع تصوير مسلسل "الكبير أوي 8"، أمس الأحد، في إحدى المزارع بمنطقة المنصورية غرب العاصمة المصرية القاهرة، دون وقوع إصابات في فريق العمل.