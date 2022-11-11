محمد صلاح يلغي متابعة شيرين عبدالوهاب على "انستغرام"
ألغى محمد صلاح لاعب منتخب مصر لكرة القدم ونجم ليفربول الإنجليزي، متابعة مواطنته الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام، في خطوة فاجأت متابعيهما.
وجاءت خطوة صلاح هذه، بعدما نشرت شيرين عبدالوهاب، قبل دخولها أحد المستشفيات للعلاج من الإدمان، صورة تجمعهما، عبر حسابها في انستغرام، وعلقت عليها بالقول: "القمر لما يكتمل".
وأرجع ناشطون، سبب إلغاء محمد صلاح، لمتابعة شيرين عبر "انستغرام"، إلى كونه كان قد قدم حملة لمكافحة الإدمان بعنوان "أنت أقوى من المخدرات".
وكان محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين، قد كشف تفاصيل مثيرة عن أزمته مع شقيقته، مشيرا إلى أنه أجبرها على دخول المستشفى بعد أن ضبطها مع طليقها حسام حبيب وهما يتعاطيان المخدرات في إحدى الشقق.
وأضاف محمد عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" أن المنتجة سارة الطباخ وحسام حبيب "هما السبب في تدمير حياة شقيقته"، على حد وصفه.
وكشفت والدة شيرين عبدالوهاب أن ابنتها كانت مدمنة للمخدرات، ولكنها تعافت وأصبحت بخير، إلى أن عاد إليها حسام وعادت للإدمان مرة أخرى.
وبينت أنها هي من استنجدت بابنها كي ينقذ شقيقته ممن أسمتهم بـ"العصابة".