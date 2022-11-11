محمد صلاح يلغي متابعة شيرين عبدالوهاب على "انستغرام"

وأرجع ناشطون، سبب إلغاء محمد صلاح، لمتابعة شيرين عبر "انستغرام"، إلى كونه كان قد قدم حملة لمكافحة الإدمان بعنوان "أنت أقوى من المخدرات".

وكان محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين، قد كشف تفاصيل مثيرة عن أزمته مع شقيقته، مشيرا إلى أنه أجبرها على دخول المستشفى بعد أن ضبطها مع طليقها حسام حبيب وهما يتعاطيان المخدرات في إحدى الشقق.

وأضاف محمد عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" أن المنتجة سارة الطباخ وحسام حبيب "هما السبب في تدمير حياة شقيقته"، على حد وصفه.

وكشفت والدة شيرين عبدالوهاب أن ابنتها كانت مدمنة للمخدرات، ولكنها تعافت وأصبحت بخير، إلى أن عاد إليها حسام وعادت للإدمان مرة أخرى.

وبينت أنها هي من استنجدت بابنها كي ينقذ شقيقته ممن أسمتهم بـ"العصابة".