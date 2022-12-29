أول تعليق من محمد الترك بعد الحكم بسجنه في قضيته مع دنيا بطمة

وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش، أصدرت في وقت سابق من يوم الأربعاء، حكمًا بحبس محمد الترك 3 أشهر، وتغريمه 3 آلاف درهم.

كما أدانت المحكمة ذاتها مواطنة مغربية تدعى "وصال" بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 3000 درهم، بينما حُكم على "عبدالمغيث" المتهم بالتقاط صور ومقاطع فيديو للترك ووصال لحساب دنيا بطمة، بالحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألفا درهم.

وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، توبع محمد الترك بتهمة التحريض على الفساد، فيما توبعت "وصال" بتهمة "السرقة والتحريض على الفساد"، بينما توبع عبدالمغيث بتهمة التقاط صور ومقاطع مرئية لأشخاص داخل مكان خاص، ونشرها دون موافقتهم.