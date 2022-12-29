أول تعليق من محمد الترك بعد الحكم بسجنه في قضيته مع دنيا بطمة
علق المنتج البحريني محمد الترك، على الحكم الذي أصدرته محكمة مغربية ضده، في قضيته مع زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة.
وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش، أصدرت في وقت سابق من يوم الأربعاء، حكمًا بحبس محمد الترك 3 أشهر، وتغريمه 3 آلاف درهم.
كما أدانت المحكمة ذاتها مواطنة مغربية تدعى "وصال" بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 3000 درهم، بينما حُكم على "عبدالمغيث" المتهم بالتقاط صور ومقاطع فيديو للترك ووصال لحساب دنيا بطمة، بالحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألفا درهم.
وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، توبع محمد الترك بتهمة التحريض على الفساد، فيما توبعت "وصال" بتهمة "السرقة والتحريض على الفساد"، بينما توبع عبدالمغيث بتهمة التقاط صور ومقاطع مرئية لأشخاص داخل مكان خاص، ونشرها دون موافقتهم.
وفي أول تعليق للترك على الحكم الصادر ضده، كتب المنتج البحريني عبر خاصية "إستوري" عبر حسابه على إنستغرام: "مبارك الجولة الأولى، وضميري مرتاح، لأنه أصلًا ما كاين والو وعارف المعركة لا تربح من الجولة الأولى، هنالك جولات كثيرة ونفسي طويل، شكرًا بلدي الثاني الله، الوطن، الملك".
وأطلقت النيابة العامة المغربية، في أكتوبر الماضي، سراح محمد الترك، بكفالة مالية، وذلك بعد اتهامه بـ"الخيانة" من قبل دنيا بطمة.
وعبرت الفنانة المغربية عن حزنها إزاء إطلاق سراح الترك من خلال تدوينات كتبتها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، جاء فيها: "في بلادي ظلموني".
وأضافت: "واحد مع واحدة في الدار صوتًا وصورة، وفي الأخير كفالة، متابعة في حالة سراح وخروجهما خيانة زوجية، تخيلوا لو كانت القصة معكوسة، تخيلوا فقط لو امرأة متزوجة وفي مكان عام شنو كان في نظركم، صبر جميل والقادم أجمل".
ومؤخرًا فتحت السلطات المغربية تحقيقًا مع المنتج البحريني محمد الترك، وداهمت شقته، وذلك بعد أن تقدمت دنيا بطمة بشكوى ضده بتهمة خيانتها.