شون بن ينتقد تجاهل هوليوود لإضراب كتاب السيناريو

أعلن الممثل الأمريكي شون بن، يوم الجمعة، من مهرجان كان السينمائي، دعمه الكامل لحركة إضراب كتاب السيناريو، واصفا عدم مراعاة استديوهات هوليوود الكبرى لهم، بأنه "غير لائق".

وكان الآلاف من كتاب السينما والتلفزيون الأمريكيين قد بدأوا إضرابا في الثاني من مايو/أيار، بعد فشل المفاوضات مع الاستوديوهات والمنصات الرئيسة، المتعلقة خصوصا بزيادة أجورهم.

كما يطالب كتّاب السيناريو بحد أدنى من الضمانات للاستفادة من وظائف ثابتة، وبحصة أكبر من الأرباح الناتجة عن الطفرة في خدمات البث التدفقي.

وردا على سؤال حول هذا الإضراب الذي يشل هوليوود حاليا، اعتبر الممثل والمخرج شون بن أن "القطاع هو الذي يشلّ كتاب السيناريو والممثلين والمخرجين منذ زمن بعيد جدا جدا"، معلناً "الدعم الكامل" لكتّاب السيناريو.

وأضاف الممثل الذي يؤدي بطولة فيلم "بلاك فلايز"، المشارك حالياً في مهرجان كان: "طُرحت مفاهيم جديدة كثيرة، بما فيها استخدام الذكاء الاصطناعي (لكتابة نصوص). يبدو لي أنه من غير اللائق أن يكون هناك شيء من عدم الاهتمام من جانب المنتجين".

وسبق لشون بن، الممثل الملتزم البالغ 62 عاماً، أن دعم الكثير من القضايا. وقد ذهب خصوصاً إلى أوكرانيا حيث صوّر فيلماً وثائقياً عُرض ضمن مهرجان برلين السينمائي في شباط/فبراير.

وفي فيلم "بلاك فلايز" للمخرج الفرنسي جان ستيفان سوفير، الذي عُرض مساء الخميس ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان كان، يتابع المتفرجون الحياة اليومية للمسعفَين في نيويورك، أولي كروس (تاي شيريدان) وجين روتكوفسكي (شون بن)، في مواجهة عنف مدينة لا تنام.