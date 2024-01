جورج كلوني: أحب التمثيل لكن الإخراج أكثر متعة

وفيلم "الأولاد في القارب" يروي القصة الحقيقية لرحلة فريق التجديف في جامعة واشنطن عام 1936 إلى الألعاب الأولمبية الصيفية. والفيلم مقتبس من كتاب يحمل الاسم نفسه من تأليف دانييل جيمس براون، الذي يعمل أيضًا كمنتج إلى جانب جرانت هيسلوف.

يذكر أن كلوني أخرج أول فيلم روائي طويل "اعترافات عقل خطير" Confessions of a Dangerous Mind عام 2002. ومنذ ذلك الحين، عمل على إخراج ثمانية أفلام أخرى، أبرزها "ليلة سعيدة وحظ سعيد" Good Luck and good night، و"أفكار آذار" The Ides of March، وشريط العطاء The Tender Bar.