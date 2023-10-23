أنغام: تلقيت تهديدًا لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء

بعد أيام قليلة من جدالها الحاد مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أكدت الفنانة المصرية أنغام أنها تلقت رسالة تهديد على هاتفها الخاص.

وشاركت أنغام نسخة من الرسالة في جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقتها بمنشور على لسانها قالت فيه "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينمُّ عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة".

وأضافت: "نعلم جيدًا من أنتم، محتلون ومغتصبون وسفاحون، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل، ولست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها ما زال غائرًا على جبينكم الذي نكسناه".

وأنهت حديثها قائلة: "شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب ترون فيه إسرائيل ترابًا تحت أقدامِنا".