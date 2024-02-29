محمد طلق: الدراما الخليجية قادرة على تحقيق انتشار أوسع

وأعلن الفنان السعودي عن مسابقة جديدة تهدف إلى تميز الإنتاج الثقافي للمواهب، حيث تركز على إبراز المواهب وتشجيع المشاركة في مختلف المسابقات الحضارية والتنموية والثقافية والاجتماعية.

وتأتي هذه المسابقة انسجامًا مع رؤية السعودية للتنمية المستدامة للإبداع والتميز في الأعمال الغنائية الوطنية والتمثيل وغيرها، كما أنها تهدف إلى تعزيز الفعالية المجتمعية للأنشطة الثقافية، واكتشاف المواهب وتنميتها في الغناء والموسيقى لإنتاج غناء وطني يعكس التطورات المجتمعية في مختلف المجالات.

الدارما الخليجية تكمل السورية والمصرية

وفيما يتعلق بالدراما الخليجية، أوضح الفنان السعودي أنها تتمتع بإمكانيات هائلة للانتشار على نطاق أوسع في العالم العربي، وذلك من خلال التركيز على الإنتاج المحلي الذي يعكس ثقافة المنطقة وتاريخها، مشددًا على أنه "لا يعني ذلك الاستغناء عن الدراما المصرية والسورية، بل إن الدراما الخليجية ستكون مكملة لهما، مما يخلق تنوعًا ثريًا على الساحة العربية".

واستبعد وجود مشكلات تواجه الدراما السعودية في الوقت الحالي باستثناء نقص النصوص القوية، وأشار إلى أن "الكاتب السعودي عليه أن ينهل من ثقافة الشارع الخليجي ويستخرج أفضل الكتابات، خاصة في ظل الرؤية السعودية الجديدة ونهضتها بقيادة الأمير محمد بن سلمان".

وأكد رئيس نادي الكتاب والمؤلفين أهمية القيم في المحتوى المعروض على الشاشات العربية، مشددًا على ضرورة تجنب النصوص التي تتضمن إسفافًا أو غيره من الأمور السلبية، ودعا إلى التركيز على المحتوى الذي يثري الشارع العربي، ويطرح مشكلاته وقضاياه .